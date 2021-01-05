Kovid-19'a saç biti ilacı umudu

1,50 euro (yaklaşık 13 TL) gibi düşük maliyetli Ivermektin isimli ilacın Kovid-19'u şiddetli geçiren hastaların tedavi süresini yarıya indirebileceği de tespit edildi.

Analizin ardındaki isim, Liverpool Üniversitesi'nden virolog Dr Andrew Hill, ilacın virüsle savaşta “dönüşümsel” bir etki yaratabileceğini ifade etti.

Ancak diğer bilim insanları söz konusu bulguya şüpheyle yaklaşıyor ve potansiyel bir tedavi olarak kullanılmadan önce daha fazla veri gerektiğini söylüyor.

1970'lerde keşfedilen Ivermektin, kısa süre içinde, saç biti ve uyuz gibi birçok parazit enfeksiyonunda kullanılan bir ilaç haline geldi.

Öte yandan bazı bilim insanları, ilacın Kovid-19 tedavisinde de kullanılabileceğini öne sürüyor. İlacı inceleyen araştırmacılar, etken maddelerin SARS-CoV-2 virüsünü felç ederek, çoğalmasını önlediğini savunuyor.

Önümüzdeki ay yayımlanması beklenen çalışmadan sızdırılan ve Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre, çalışmanın ardındaki bilim insanları, bin 400'den fazla hastayı kapsayan 11 denemenin sonuçlarını birleştirdi.