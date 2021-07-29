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Kozan’da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

29.07.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda bir kadına ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Kozan’da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

İlçeye bağlı Minnetli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yürüyen vatandaşlar, çalıların arasında bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Kadının kanlar içerisinde olduğunu gören mahallelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR GÜN ÖNCE ORMANLIK ALANA BIRAKILDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Kadının bir gün önce ormanlık alana bırakıldığını değerlendiren jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Kadının cansız bedeni ise kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Adana
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