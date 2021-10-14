Kral Kaybederse konusu nedir? Kral Kaybederse dizi mi olacak?

Son zamanlarda ekranlarda en çok reyting alan Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız gibi filmlerin uyarlandığı kitapların yazarı olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" isimli kitabının da dizi olacağı ifade edildi. Yıllar sonra aynı dizide yer alacak oyuncular Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un hangi rolü üstleneceği henüz belli değil. İşte detaylar...

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Kral Kaybederse romanında ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temelleri işleniyor. Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan Kral Kaybederse adlı roman, yaşanmış olaylardan etkilenilerek kaleme alındı. Romanda iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adam olan Kenan'ın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartlar işleniyor. Etrafında birçok kadın olan Kenan'ın zedelenmez egosu bir anda yerle bir oluyor. Kenan'ın çaresizliği onu psikiyatriste götürüyor.

Kenan etik dışı yaşamıyla okurda ilk başta nefret uyandırıyor. Ancak kahramanın karakterinin oluşmasının altında yatan nedenler gün yüzüne çıktığında, okur Kenan ile empati kurmaktan kendini alamıyor.

Kral Kaybederse kitabının konusu şu şekilde özetlenmiş: "Avına av olan bir avcının hikâyesi… İnsanoğlu ilk çocukluk yıllarında yaşadıklarından çok etkilenir. Henüz tam ortaya çıkmamış bir heykel gibidir o; hayat da onu ince ince şekillendirmeye çalışan usta bir heykeltıraş… Alır eline keskiyi, usul usul oyar. Ama bazen keskiyi öyle bir savurur ki, bir parça kopuverir ve o parçayı bir daha kimse yerine koyamaz. Kendini hep dorukta görüyor ve asla aşağı düşmeyeceğini sanıyordu. Ama bir gün hayat elindeki keskiyi ona da savuruverdi ve onun da koptu yüreği… Oysa pek çok kadının gönlüne taht kurmuş bir kraldı o… Uzun süre ne kendi inandı tahttan indiğine, ne de kadınlar. Ama bir şeylerin değiştiğini yine de ilk hisseden kadınlar oldu; ona yıllarca köle gibi itaat eden kadınlar… Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse romanında, doruklardan aşağı inmeyeceğini sanan bir avcının avına av olup yuvarlanışını, kendini sevilmeyeceğine inandırmış mutsuz bir kadının da trajik hayatı içinde avken nasıl avcı olduğunu anlatıyor."

