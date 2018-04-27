Kraliyet çiftinin yeni bebeklerinin adı belli oldu

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada William ve Kate’in üçüncü çocuklarının Louis Arthur Charles oldu. Açıklamada, “Bebek Cambridge Prensi Louis olarak çağrılacak” ifadesi kullanıldı.

Doğumun ardından İngiliz basını çocuğun adının Arthur, James, Albert, Philip ve Alexander olabileceğine dair iddialar gündeme gelmiş bu konuda bahisler açılmıştı. İngiltere çapında bebeğin ismiyle ilgili olarak yaklaşık 100.000 bahis yapıldığı belirtilirken Louis Arthur Charles ismini tercih eden bahisçiler, verdikleri 1 sterline karşılık 20 sterlin kazandı.

Peki Louis Arthur Charles’ın şifreleri neler? Arthur ismi William’ın, babası Prens Charles’ın ve Kraliçe Elizabeth’in babası 6. George’un göbek adı. Ayrıca efsanelere konu olan Kral Arthur da İngiliz kültüründe önemli bir karakter.

Charles ise William’ın babasının ismi olarak, babasına gönderme yapıldı. Louis ismi ise, Prens Philip’in çok sevdiği amcası Louis Mountbatten’in adı. Louis Mountbatten, 1979’daki bir IRA saldırısında hayatını kaybetmişti.

Çiftin en büyük çocuğu George Alexander Louis ve kız kardeşi Charlotte Elizabeth Diana’ya da ailesinin kökleriyle bağlantılı isimler verilmişti.

