Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Putin’in sevgilisi olduğu iddia ediliyordu: Aldattı mı?

Rusya lideri Vladimir Putin’in uzun bir süredir gizli aşk yaşadığı iddia edilen sevgilisi Alina Kabaeva cephesinden yeni bir haber geldi. Ukrayna’daki haber kaynaklarına göre eski jimnastikçi güzelin gönlünü korumasına kaptırdığı iddia edildi.

“GÖRMEZDEN GELİYOR”

40 yaşındaki Kabaeva’nın Putin’i aldattığına dair iddiayı ortaya atan ise Telegram’da General SVR adıyla paylaşımda bulunan bir kullanıcı oldu. Paylaşımda, “Son zamanlarda Putin açık bir şekilde Kabaeva’yı görmezden geliyor. Aynı evde kalmalarına rağmen yüzüne bile bakmıyor.” ifadelerine yer verildi.