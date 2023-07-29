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    4. Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Putin’in sevgilisi olduğu iddia ediliyordu: Aldattı mı?

    Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Putin’in sevgilisi olduğu iddia ediliyordu: Aldattı mı?

    29.07.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Putin’in 30 yıllık eşi Lyudmilla ile ayrılmasına neden olduğu iddia edilen eski jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva’nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Uzun yıllardır Rusya lideri Putin ile gözlerin uzak bir şekilde ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden ikiz çocuklarının olduğu iddia edilen Alina Kabaeva’ya bir kez daha gözler çevrildi. Kabaeva’nın bir süredir korumasıyla ilişkisi olduğu öne sürüldü.

    Rusya lideri Vladimir Putin’in uzun bir süredir gizli aşk yaşadığı iddia edilen sevgilisi Alina Kabaeva cephesinden yeni bir haber geldi. Ukrayna’daki haber kaynaklarına göre eski jimnastikçi güzelin gönlünü korumasına kaptırdığı iddia edildi.

    “GÖRMEZDEN GELİYOR”

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    40 yaşındaki Kabaeva’nın Putin’i aldattığına dair iddiayı ortaya atan ise Telegram’da General SVR adıyla paylaşımda bulunan bir kullanıcı oldu. Paylaşımda, “Son zamanlarda Putin açık bir şekilde Kabaeva’yı görmezden geliyor. Aynı evde kalmalarına rağmen yüzüne bile bakmıyor.” ifadelerine yer verildi.

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