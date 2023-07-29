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    4. Yunanistan’da tepki çeken görüntüler! Ülkede orman yangınları devam ederken vali böyle dans etti

    Yunanistan’da tepki çeken görüntüler! Ülkede orman yangınları devam ederken vali böyle dans etti

    29.07.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Başkent Atina ve Rodos Adası’nda orman yangınları sürerken Attika bölge valisi Giorgos Patoulis'in katıldığı bir etkinlikte dans ettiği görüntüler tepkilere neden oldu. Görüntülerin ardından Patoulis bir özür mesajı yayınladı.

    Yunanistan’da 13 günde 600’den fazla orman yangını çıktı ve bölgelerde can kaybının yaşanmaması için insanlar büyük bir hızla tahliye edildi. 17 Temmuz’da başlayan orman yangınları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, bir yangın söndürme uçağı düştü ve alevlerin sıçradığı askeri uçak mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Yunanistan’da zor günler yaşanırken Yangınların devam ettiği Attica ilinden gelen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Attika bölge valisi Giorgos Patoulis'in düzinelerce orman yangını devam ederken bir etkinlikte dans ederken çekilmiş bir videosu sosyal medyada viral oldu.

    ÖZÜR DİLEDİ AMA

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    Patoulis'i Atina'daki Zappeio Malikanesi'ndeki bir etkinlikte dans ederken çekilen videosu sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Patoulis olay için alenen özür diledi ve olayı "tamamen yanlış" olarak nitelendirdi.

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    Ekathimeri’nin haberine göre Patoulis açıklamasında, “Dün Zappeio Malikanesi'nde kadınlar için düzenlenen bir etkinliğe katıldım. Bu etkinliğin sonlarına doğru ve ben ayrılmadan kısa bir süre önce, katılımcılardan bazıları benden onlarla dans etmemi istedi ve ben de tamamen düşüncesiz bir şekilde davetlerine olumlu yanıt verdim. İçtenlikle özür dilemek istediğim kötü bir andı.” ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Vali Yunanistan orman yangını

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