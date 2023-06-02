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Yıllarca Rusya lideri Vladimir Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! ‘Gizemli anne’ hayatını kaybetti

02.06.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin’in tüm yalanlamalarına rağmen Rusya lideri Vladimir Putin’in gerçek annesinin Vera Putina olduğu iddia edilmişti. Vera Putina’nın evli bir adamla ilişki sırasında hamile kaldığı ve Putin’i dünyaya getirdiği dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Vera Putina’nın 97 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Yıllarca Rusya lideri Vladimir Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! ‘Gizemli anne’ hayatını kaybetti

Gürcistan’ın Metekhi kasabasında yaşadığı sırada üvey babasının tacizleri ve cinsel istismarına maruz kaldığı ifade edilen Vera Putina henüz 10 yaşındayken dedesinin yanına Rusya’ya gönderilmişti. Rusya’nın Ochyor kentindeki dedesinin yanında yaşayan Putina, dünya basınına yaptığı açıklamalarda Putin’in oğlu olduğunu ve takma adının “Vova” olduğunu söylemişti. Putina’nın tüm iddialarını Kremlin’in kesin bir dille yalanlamasına rağmen Putina, Putin’e çok benzeyen oğlunun çocukluk fotoğraflarını göstererek dikkatleri çekmişti. Putin annesi olduğunu iddia eden Vera Putina 97 yaşına hayatını kaybetti. İddiaları da gizemini korudu.

RESMİ KAYITLARDA FARKLI

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Metekhi yakınlarındaki bir kasabada bulunan gayri resmi kayıtlar ve Putina Vladimir Putin'in 1959'dan 1960'a kadar Metekhi okuluna kayıtlı olduğunu ve Rus değil Gürcü olarak doğduğunu söylüyor.

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Putina'nın iddiaları, Putin'in 1952'de St. Petersburg'da, her ikisi de 1990'larda ölen Rus bir çift olan Vladimir Putin Sr. ve Maria Shelomova'nın üçüncü oğlu olarak doğduğunu söyleyen resmi belgelerine aykırı.

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Vladimir Putin anne kremlin

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