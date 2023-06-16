Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Türkiye' açıklaması... İkili ilişkileri o atasözü ile anlattı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki ülkenin ilişkilerini Türk atasözü ile örneklendiren Peskov, "Yakın komşu uzak akrabadan iyidir." dedi. İşte Dmitriy Peskov'un o açıklamaları...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katıldı. Peskov forumda, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek iki ülkenin ilişkilerini sürdürmek için gösterdiği çabalardan bahsetti.

'YAKIN KOMŞU UZAK AKRABADAN İYİDİR'

İki ülke arasındaki ilişkilere Türk atasözü üzerinden örnek veren Peskov, "Biliyorsunuz ben bir Türkologum. Türk atasözünde bir söz vardır. 'Yakın komşu uzak akrabadan iyidir' derler. Bu nedenle Türkiye'yi Rusya'ya iyi bir komşu yapmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bana göre Türkiye'de herkesin bir siyasi görüşü var. Rusya'nın da Türkiye ile iyi komşu olduğunu düşünüyorlar. Bu durum ikili ilişkilerimizi, yeni ufuklara ulaşmamızı ve birçok şirketin iş birliğine olanak sağlıyor." dedi.

Peskov ayrıca Türkiye ve Rusya ilişkilerini "eşi benzeri görülmemiş" bir diyalog üzerine kurulu olduğunu sözlerine ekledi.

PUTİN'DEN BATI ÜLKELERİNE SERT TEPKİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda, The National Interest dergisi köşe yazarı Dmitriy Simes'ın sorularını yanıtlamış ve Batı ülkelerine sert tepki göstermişti.

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik olası F-16 sevkiyatına tepki göstermiş ve "Ukrayna'da Leopard tankları yanıyor, F-16'lar da Leopardlar gibi yanacak, buna hiç şüphe yok." ifadelerini kullanmıştı. (İHA-AA)

