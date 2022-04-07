Kris Jenner, cinsiyet değiştiren eski eşi Caitlyn Jenner itirafıyla dikkat çekti

Kris Jenner, kızları Kendall ve Kylie'nin babası olan eski Olimpiyat şampiyonu Caitlyn Jenner hakkında açıklamalarıyla gündem oldu.

Kris Jenner, cinsiyet değiştiren eski eşi Caitlyn Jenner’ın cinsiyet değiştirmesinin aile için “büyük bir şok” olduğunu, çünkü “ailenin o zamana kadar hiçbir şey bilmediğini” anlattı.

Oysa Caitlyn Jenner, daha önce, evlilikleri boyunca yaşadığı cinsiyet krizini Kris Jenner’ın bildiğini söylemişti. Ancak Kris Jenner, eski eşinin süreciyle ilgili konuşurken bu bilgiyle çelişen açıklamalar yaptı ve “Bence büyük bir şoktu. Buna katlanmak korkutucuydu çünkü düşünsenize hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir şey” dedi.

Bruce Jenner, 2015’te trans olduğunu açıklayarak adını da Caitlyn olarak değiştirmişti. Eski bir Olimpiyat atleti olan Caitlyn, geçirdiği operasyonlardan sonra yeni halini ilk kez Vanity Fair dergisinin kapağında göstererek "Artık özgürüm" demişti.

