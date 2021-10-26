Kristen Stewart’tan olay itiraf: Toplasan beş tane iyi filmim var

Yeni filmi Spencer’da Prenses Diana’yı canlandıran Kristen Stewart, kendi sinema kariyeri hakkında özeleştiri yaptı.

31 yaşındaki Amerikalı yıldız, The Sunday Times’a verdiği röportajda, “45 ya da 50 filmim içinde muhtelemen gerçekten iyi olan beş filmim vardır. Bunlar baştan sonra iyi işler” diye konuştu.

FRANSIZ YÖNETMENİ İŞARET ETTİ

Stewart, en iyi filmlerini Personal Shopper ve Clouds of Sils Maria olarak adlandırdı. Her iki film de Fransız yönetmen ve senarist Olivier Assayas imzalı.

Stewart, 2015'te Clouds of Sils Maria filmindeki performansıyla beğeni topladı ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında César Ödülü'nü kazanan ilk Amerikalı kadın oyuncu oldu.

“Olivier Assayas’ın filmlerini seviyorum. Film listeme bakıyorum, çok az ve çok nadir yapmışım” diyen Stewart, “Filmlerimden pişmanlık duyduğumu söylemeye çalışmıyorum. Birkaç filmimden dolayı pişmanım, sonuçlarından dolayı değil ama eğlenceli olmadıkları için pişmanım. En kötüsü, bir şeyin ortasındayken, muhtemelen onun kötü bir film olacağını bilmek ama bitene dek desteklemek” diye konuştu.

ALACAKARANLI EFSANESİ FİLMİYLE TANINDI

Kötü olarak nitelendirdiği filmlerinin adlarını söylemeyen Stewart, “Bir filmin ortasındayken bırakamazsınız” diye ekledi.

Dünya çapında yaklaşık 3,3 milyar dolar hasılat elde eden Alacakaranlık Efsanesi film serisindeki (2008–2012) Bella Swan rolüyle uluslararası alanda tanındı. Stewart, rol sayesinde 2010 yılında BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne layık görüldü.



