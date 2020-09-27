Kristin Cavallari'nin üstsüz pozu tepki çekti

Amerikalı aktris Kristin Cavallari'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

İtalya'da tatil yapan ve bir teknede çekilen üstsüz pozunu yayınlayan Cavallari'nin paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçileri "Senin çocukların yok mu? Utanmalısın" yorumunu yaparken bazıları ise üç çocuğu olmasına rağmen hala fiziksel görünümünü koruduğu için 33 yaşındaki Cavallari'yi tebrik etti.



Cavallari, şu sıralar Amerikan futbolu oyuncusu olan eşi Jay Cutler ile çalkantılı bir boşanma süreci yaşıyor.

