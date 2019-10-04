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Kuaförüm Sensin'de olay! Saçını görünce baygınlık geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 09:43 | Son Güncelleme

Show TV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kuaförüm Sensin yarışması ilginç anlara sahne oldu. Saçları kesilen yarışmacı baygınlık geçirdi.

Show TV'nin fenomen olmaya aday yarışma programı Kuaförüm Sensin'de saçları kesilen yarışmacı baygınlık geçirdi.

BEKLEMEDİĞİ BİR TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Yarışmaya katılan genç kız, kendisini kuaföre teslim etti. Kuaför daha sonra genç kızın saçlarını kesti. Fakat beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"YA BUNE YA"

Genç kız saçlarının fazla kesildiğini görünce 'Ya bune ya' deyip gözyaşlarına boğuldu. Stüdyoyu terk etmeye çalışan yarışmacı daha sonra sunucu Gözde Kansu'nun kollarında baygınlık yaşadı.

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