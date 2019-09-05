Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner'den bir ilk

Miray Daner'in güldüğü karesini Instagram hesabından paylaşması sonrası, güzel oyuncunun takipçileri ilginç yorumlarda bulundu. Bir kullanıcı, "Bu gülüşü kaybeden ağlasın" dedi.

Bir diğer kullanıcısı ise, "Kubilay yerine ben yazayım... Mavişim" yorumunda bulundu.

Miray Daner'in fanları, "Kuşum sonunda aramıza geri döndün. Bir daha hiç gitme. Değmeyecek insanlar için kendini üzme hiç. Sen çok değerlisin" ifadelerini kullandı.



Miray Daner'in haftalar sonra yaptığı bu paylaşım kısa süre içerisinde 65 binden fazla beğeni aldı.



