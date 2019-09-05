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Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner'den bir ilk

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner, uzun süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmıyordu. Güzel oyuncu sosyal medya sessizliğini bozdu.

Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner'den bir ilk

Miray Daner'in güldüğü karesini Instagram hesabından paylaşması sonrası, güzel oyuncunun takipçileri ilginç yorumlarda bulundu. Bir kullanıcı, "Bu gülüşü kaybeden ağlasın" dedi.

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Bir diğer kullanıcısı ise, "Kubilay yerine ben yazayım... Mavişim" yorumunda bulundu.

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Miray Daner'in fanları, "Kuşum sonunda aramıza geri döndün. Bir daha hiç gitme. Değmeyecek insanlar için kendini üzme hiç. Sen çok değerlisin" ifadelerini kullandı.
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Miray Daner'in haftalar sonra yaptığı bu paylaşım kısa süre içerisinde 65 binden fazla beğeni aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Miray Daner

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