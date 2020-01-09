Kubilay Aka'dan Miray Daner açıklaması!

Geçtiğimiz Ağustos ayında 2,5 yıllık ilişkilerini anlaşmalı olarak bitiren Miray Daner ve Kubilay Aka ikilisinin barıştığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Daner'in Aka ile barışmak için şart koştuğu söylentileri de olay oldu. Bu iddialar karşısında sessizliğini ilk bozan ise Çukur'un yakışıklı oyuncusu Kubilay Aka oldu.

Çukur dizisiyle ününe ün katan Kubilay Aka, eski sevgilisi Miray Daner ile barışma iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Dün akşam Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülenen Kubilay Aka, barışma iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Miray ile barışma durumum yok. Menajerim ile yollarımızı ayırıyoruz ama hiçbir zaman iş ile aşkı karıştırmadım. Miray ile düşman değiliz görsek selamlaşırız, konuşuruz."

