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  4. Kubilay Aka Love101 hakkında ‘Çok güzel bir iş çıkardık’ dedi

Kubilay Aka Love101 hakkında ‘Çok güzel bir iş çıkardık’ dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 11:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta görüntülenen Kubilay Aka, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve 'Evde Kal' Türkiye mesajı verdi...

Kubilay Aka Love101 hakkında ‘Çok güzel bir iş çıkardık’ dedi

Ekranların fenomen dizisi Çukur’un yıldızı Kubilay Aka, önceki gün Beşiktaş’ta görüntülendi. Cem Adrian ile birlikte seslendirdiği ‘Yokluğunda’ şarkısının yayından kaldırılması ile ilgili soruları yanıtlayan oyuncu, “Biz şarkının tek yazarı Ali Atay olarak biliyorduk. Sadece ondan izin aldık. Ama ikinci bir yazarı olan Murat Onbul’da varmış. Bilmediğimiz için şarkıyı yayınladık. Şarkı çıkınca Murat bey aramış ve benimde hakkım var demiş. Öyle olunca da biz şarkıyı yayından kaldırmak zorunda kaldık. Ama Cem Adrian ile yeni çalışmalar yapacağız. Buda sürpriz olsun” dedi.

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Netflix’te 24 Nisan’da yayınlanacak olan Love101 adlı dizide canlandırdığı karakterle adından söz ettirecek olan yakışıklı oyuncu, “Çok güzel bir iş çıkardık. Şimdilik tek sezon olarak yayınlanacak” diyerek Türkiye’ye ye evde kal mesajı da vermeyi ihmal etmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka, Love 101,

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