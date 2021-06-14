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Kubilay Aka'nın gözünden Bensu Soral

14.06.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle yayın hayatına başlayan ve sosyal medyada uzun süre gündemde kalan Ojo Pictures imzalı ‘Cam Tavanlar’ın başrol oyuncularından Kubilay Aka, fotoğraf makinesini ele geçirerek setin keyifli anlarını ölümsüzleştirdi. Başarılı oyuncu, partneri Bensu Soral’ı ve yönetmen Fehmi Öztürk ile kamera arkası ekibini fotoğraflarken, Soral ile birlikte çekilen karelere baktıkları anlar eğlenceli dakikalara sahne oldu.

Kubilay Aka'nın gözünden Bensu Soral

Show TV’nin “yaz dizisi” kavramına ezber bozduran, Ojo Pictures imzalı yapımı ‘Cam Tavanlar’ seti, geçtiğimiz günlerde keyifli anlara ev sahipliği yaptı. Çekimler için Kocaeli’nde soluğu alan ekip, dizinin başrol oyuncularından Kubilay Aka’nın fotoğraf makinesini alıp başta Bensu Soral olmak üzere herkesi fotoğraflamaya başlaması, sette eğlenceli anlar yaşattı.

Kubilay Aka'nın Objektifinden_Cam Tavanlar

Soral’ı, dizide kullanılan nostaljik bir otomobilin önünde ve yönetmen Fehmi Öztürk ile kamera arkası ekibiyle birlikte çeken Aka, uzun süre makineyi elinden bırakmadı.

Kubilay Aka-Bensu Soral_Cam Tavanlar
Sahne arasında yaşadıkları keyifli anlar ile hummalı hazırlığı çektiği kareleriyle ölümsüzleştiren başarılı oyuncunun, Soral ile birlikte fotoğraf makinesinden fotoğraflara baktığı eğlenceli dakikalar da set fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Kubilay Aka'nın Objektifinden Bensu Soral_Cam Tavanlar (3)

Kadın-erkek arasındaki fırsat eşitsizliğini şeffaf ve gerçekçi bir dille anlatan, arka fonuna ise bir restoranın görünmeyen zorlu ve renkli dünyasında yaşananları yerleştiren ‘Cam Tavanlar’, seyirciye güçlü bir aşk hikayesi de sunuyor.

Kubilay Aka'nın Objektifinden Bensu Soral_Cam Tavanlar (1)

Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği, Leyla’nın (Bensu Soral) mücadelesine ekran başındakilerin ortak olduğu, Cem (Kubilay Aka) ile aralarında ise yaşanacakların büyük merakla beklendiği dizinin yeni bölümü Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Kubilay Aka_Cam Tavanlar

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