Kubilay Aka sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a yaptığı jestle sosyal medyayı salladı! 'Adam gibi adam'

"Ortalıkta adam kalmadı" dedikten kısa süre sonra Kubilay Aka ile sevgili olan Hafsanur Sancaktutan şimdilerde sevgilisiyle aşkını dolu dizgin yaşıyor.

Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yapan ünlü çift bu defa Kubilay Aka'nın yaptığı son jestle gündeme geldi. İş için Kolombiya'ya giden Kubilay Aka, kumsala Hafsanur Sancaktutan'ın adını yazarak sevgilisine romantik bir sürpriz yaptı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yakışıklı oyuncunun bu sürprizi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isme sosyal medyada; 'adam gibi adam', 'çok iyi ya' gibi yorumlar yapıldı.

Kubilay Aka, geçtiğimiz haftalarda Brezilya'da olan sevgilisine çiçek yollamıştı. Sancaktutan, Aka'nın bu jesti karşısında sevincini, "Aşırı şımardım. Çünkü Brezilya'ya da çiçek göndermezsin" sözleriyle paylaştı.