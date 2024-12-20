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  4. Kubilay Aka sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a yaptığı jestle sosyal medyayı salladı! 'Adam gibi adam'

Kubilay Aka sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a yaptığı jestle sosyal medyayı salladı! 'Adam gibi adam'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.12.2024 13:22
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İnci Taneleri dizisiyle adından söz ettiren Kubilay Aka, bir süredir kendisi gibi oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor. Son olarak Kolombiya'ya giden Kubilay Aka mesafelerin sevgilisiyle arasına girmesine izin vermedi ve Sancaktutan'a yaptığı jestle sosyal medyayı salladı. Aka'nın sürprizine sosyal medyada yorum yağdı.

Kubilay Aka sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'a yaptığı jestle sosyal medyayı salladı! 'Adam gibi adam'

"Ortalıkta adam kalmadı" dedikten kısa süre sonra Kubilay Aka ile sevgili olan Hafsanur Sancaktutan şimdilerde sevgilisiyle aşkını dolu dizgin yaşıyor.

Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yapan ünlü çift bu defa Kubilay Aka'nın yaptığı son jestle gündeme geldi. İş için Kolombiya'ya giden Kubilay Aka, kumsala Hafsanur Sancaktutan'ın adını yazarak sevgilisine romantik bir sürpriz yaptı.

KUBİLAY

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yakışıklı oyuncunun bu sürprizi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isme sosyal medyada; 'adam gibi adam', 'çok iyi ya' gibi yorumlar yapıldı.

hafsa

Kubilay Aka, geçtiğimiz haftalarda Brezilya'da olan sevgilisine çiçek yollamıştı. Sancaktutan, Aka'nın bu jesti karşısında sevincini, "Aşırı şımardım. Çünkü Brezilya'ya da çiçek göndermezsin" sözleriyle paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Hafsanur Sancaktutan
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