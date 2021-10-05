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Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşırttı

05.10.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 1999 tarihinde Star TV ekranlarında yayınlanan Küçük Besleme dizisinde 'Bilge' karakterine hayat veren çocuk yıldız Nur Kulakoğlu, son haliyle şaşırttı. Oyunculuğu bırakan genç kadın, kendisine yepyeni bir hayat kurdu.

Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşırttı

Bir döneme damga vuran Küçük Besleme dizisinde yürek burkan öyküsüyle tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan 'Bilge' karakterini canlandıran oyuncu Nur Kulakoğlu, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Oyunculuğu bırakan Kulakoğlu şimdi ne yapıyor, gelin hep birlikte göz atalım...

Küçük Besleme'nin Bilge'siydi! Yeni mesleği şaşırttı!

32 yaşındaki Nur Kulakoğlu, her ne kadar Küçük Besleme dizisi ile tanınsa da, aslında Mum Kokulu Kadınlar, Üvey Baba, Avcı, Sururi gibi birçok yapımda yer aldı.

Küçük Besleme'nin Bilge'siydi! Yeni mesleği şaşırttı!

Sonrasında eğitimine öncelik vermek isteyen Kulakoğlu, oyunculuğu bıraktı.

Küçük Besleme'nin Bilge'siydi! Yeni mesleği şaşırttı!

Nur Kulakoğlu, 18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

Küçük Besleme'nin Bilge'siydi! Yeni mesleği şaşırttı!

Ardından yüksek lisansını da bitiren Kulakoğlu, şimdilerde İstanbul Üniversitesi'nde doktora yapıyor.

Küçük Besleme'nin Bilge'siydi! Yeni mesleği şaşırttı!

Hayatını akademik anlamda ilerletmek isteyen genç kadın, Batman Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor.

Küçük Besleme'nin Bilge'siydi! Yeni mesleği şaşırttı!

Kulakoğlu, eşiyle sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Küçük Besleme'nin Bilge'siydi! Yeni mesleği şaşırttı!

Küçük Besleme'nin Bilge'siydi! Yeni mesleği şaşırttı!

Küçük Besleme'nin Bilge'siydi! Yeni mesleği şaşırttı!

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Star TV
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