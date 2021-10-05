Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşırttı

Bir döneme damga vuran Küçük Besleme dizisinde yürek burkan öyküsüyle tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan 'Bilge' karakterini canlandıran oyuncu Nur Kulakoğlu, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Oyunculuğu bırakan Kulakoğlu şimdi ne yapıyor, gelin hep birlikte göz atalım...

32 yaşındaki Nur Kulakoğlu, her ne kadar Küçük Besleme dizisi ile tanınsa da, aslında Mum Kokulu Kadınlar, Üvey Baba, Avcı, Sururi gibi birçok yapımda yer aldı.

Sonrasında eğitimine öncelik vermek isteyen Kulakoğlu, oyunculuğu bıraktı.

Nur Kulakoğlu, 18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

Ardından yüksek lisansını da bitiren Kulakoğlu, şimdilerde İstanbul Üniversitesi'nde doktora yapıyor.

Hayatını akademik anlamda ilerletmek isteyen genç kadın, Batman Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor.

Kulakoğlu, eşiyle sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.





