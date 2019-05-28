'Küçük İbo'dan Aleyna Tilki'ye eleştiri

Aleyna Tilki, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Her yaptığı olay olan genç şarkıcının son Instagram paylaşımları ise takipçilerini çok endişelendirdi. Sosyal medyada 2,2 milyon takipçisi olan Tilki'nin son fotoğraflarına takipçilerinden yorum yağdı.

Genç şarkıcının ''Kıskan beni lütfen'' yazısıyla paylaştığı son fotoğraflarına, "Sen ne içiyorsun", "Kız bütün pozların uyuşturucu madde çekmiş gibi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Tilki'nin takipçileri, uyuşturucu kullandığını düşünerek endişelendirdi.

Bir dönem gündemden düşmeyen küçük yaşlarda şöhreti yakalayan Küçük İbo lakaplı, İbrahim Küçük de Aleyna Tilki'nin davranışları ve pozları hakkında konuştu.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olarak katılan İbrahim Küçük, Aleyna Tilki'yi şu sözleriyle eleştirdi:

Davranışlarını aşırı şöhrete ve zirvede olmasına bağlıyorum. Madde kullanım olayını aklıma bile getirmek istemiyorum. Psikolojik destek alması gerekiyor. Ben almadım ama keşke zamanında alsaydım. Daha sağlıklı olurdu. Bize yol gösteren yoktu o zamanlar. Aleyna biraz daha şanslı. Menajerleri olsun, ekibi olsun, ona yol gösteren kişiler vardır.





