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Küçük Kayra'dan 9 yıl sonra sevindiren haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 8 yıl önce içtiği temizlik maddesi sebebiyle iç organları hasar gören 11 yaşındaki Kayra Karakaş, 9 yılda yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Amerika’da tekrar ameliyat olan Kayra'dan sevindiren haber geldi. Yıllar sonra ilk kez Kayra ağızdan beslenmeye başladı. 6 ay sonra yapılacak olan ameliyatın ardından Kayra eski sağlığına kavuşacak. Ancak Kayra’nın ailesi, maddi güçleri olmadığı için hayırseverlerden yardım istedi.

Küçük Kayra'dan 9 yıl sonra sevindiren haber!

Bursa İnegöl’de oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi sebebiyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Daha önce bir fabrikada çalışan, şu an işsiz olan Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika’da yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, ameliyat için yeniden ABD’ye gitti. 27 Temmuzda ailesiyle Amerika’ya uçan Kayra, ABD’de Boston şehrinde ameliyat oldu. Burada yapılan ameliyat sonucu bacağından alınan bir parçayla yemek borusu yapıldı. Kayra yıllar sonra ilk kez ağızdan bir şeyler yemenin mutluluğunu yaşadı. 1 yıl boyunca Amerika'da kalacak olan Kayra’nın 6 ay sonra bir büyük ameliyat daha geçirecek. Yapılacak olan bu ameliyatta artık hortuma bağlı kalmayıp normal insanlar gibi ağızdan beslenecek olması herkesi sevindirdi.

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300 AMELİYAT GEÇİRDİ

Kayra’nın anneannesi Meral Güneş, maddeten ve mânen tükendiklerini belirterek, gözyaşları içinde yetkililerden ve yardımseverlerden destek istedi. Meral Güneş, "Kayra Temmuzun 27’sinde ABD’ye gitti ve Ağustosun 5’inde ameliyata aldılar. Yemek borusu ve nefes borusu dışarıya alındı. Kayra artık yutmaya başladı. 9 yıllan bu yana biz bunu bekliyorduk. Ameliyatı çok güzel geçti. 6 ay sonra büyük bir ameliyatı daha var, bu ilk ameliyattı, yaklaşık 20 saat sürdü. Bu ameliyat da 20 saat sürecek, inşallah düzelecek, artık yemeye ve içmeye başlayacak. Doktorların bize verdiği müjdeli haberde Kayra’nın bir yıl sonra üzerinde tek bir hortum bile kalmayacağı bildirildi Bu bizim için çok güzel bir haber oldu. Gerçekten oradaki doktorlara çok teşekkür ediyoruz. 9 yıldır Kayra'ya yapılan ameliyatlarını sıfırladılar, tekrar başa dönüldü. Çok ameliyat geçirdi. Şu anda annesi ve babasın orada. 1 yıl orada kalacaklar. Orada kaldıkları süre içerisinde yemeleri, içmeleri, konaklamaları ve yol ücretlerini bile karşılayamıyoruz Bizim bütçemiz zaten belli. Valiliğimize müracaat ettim ve bir yıllık yardım kampanyası başlatıldı. Ben insanlarımızın çok merhametli olduğunu biliyorum. İnsanlarımız Kayra’yı çok yakında tanıyorlar. İnşallah yardımları olacaklar. Bizleri yalnız bırakmayacaklardır. İnşallah Kayra'mız el birliğiyle düzelecek ve Türkiye’ye dönecek." dedi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Kayra’nın anneannesi Meral Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’na seslenerek, "Daha önce Cumhurbaşkanımız destek vermişti, ben bir kez daha kendisinden destek istiyorum. İnşallah bizleri yalnız bırakmayacaktır. Ben şimdiden kendisine çok teşekkür ediyorum. Kayra’nın en büyük temenlisi Cumhurbaşkanını görüp ona sarılmak." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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