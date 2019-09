Kendi kendini ameliyat edip hayatta kaldı!

Leonid’in meslektaşlarından yardım istemesi de mümkün değildi, çünkü istasyondaki tek doktor kendisiydi. Sonunda geriye kalan tek seçeneği değerlendirmeye karar verdi, kendi kendini ameliyat. Operasyon gününde istasyondaki çalışma arkadaşlarına ameliyat sırasında ne yapmaları gerektiğini tek tek anlattı. Öyle ki kendinden geçmesi gerektiğinde neler yapmaları gerektiğine kadar her şeyi anlattı.

9. Victor Yazykov, Apse drenajı.

1998 yılında, Rus denizci ve ordu emeklisi Viktor Yazykov katılımcıların dünyanın etrafını tek başına dolanacakları dokuz ay sürecek bir yarışmaya katıldı. Güney Atlantik’teyken Viktor dirseğinden yaralandı. Bilgisayarından yarışmanın doktoru olan Daniel Carlin ile irtibat kurdu, ancak onu görmesi mümkün değildi, kendisi çok çok uzakta Boston’daydı. Viktor’un yarası ilerleyen günlerde iltihap kaptı ve şişti, içeride patlaması durumunda ölümcül olacak bir noktaya geldi.

Dr. Carlin, Viktor’a apseyi kendi kendine boşaltması gerektiğini söyledi. O günün akşamında Viktor, işlemi nasıl yapacağını anlatan detaylı bir e-posta aldı. Sonrasında güneş battığı için güneş enerjisiyle çalışan bilgisayarı kapandı.

Viktor operasyonu o gece yapmaya karar verdi, çünkü durumu her an daha kötüye gidiyordu. Apseyi boşaltmak için küçük bir bıçakla dirseğini kesti. Ancak bu sadece apseyi boşaltmakla kalmadı 2 saat süren ciddi bir kanamaya da sebep oldu. Her şeye rağmen Viktor işleme devam etti. İşi bittiğinde kabinin içi kanla dolmuştu ve Viktor’un rengi solmuştu. Biraz kırmızı şarap içip Aspirin aldıktan sonra çikolata yiyip bayıldı.