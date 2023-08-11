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Küçükçekmece'de 7 katlı binada kayma! Tamamen tahliye edildi "Geldik... Binamız kaymış!"

11.08.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğindeki 7 katlı binada kayma meydana geldi. 32 dairesi bulunan bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Küçükçekmece'de 7 katlı binada kayma! Tamamen tahliye edildi "Geldik... Binamız kaymış!"

Kanarya Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında bir inşaatın temel kazısı sıralarında bitişiğinde bulunan 7 katlı binada kayma meydana geldi. Bina sakinleri dışarı çıkarken olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Küçükçekmece Belediye ekipleri binayı tamamen tahliye etti.

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"İNŞAATIN BAŞLAMASIYLA BERABER TOPRAK KAYMASI OLDU"

Bina sakini Ali Dilekoğlu, "İnşaatın başlamasıyla beraber toprak kayması oldu. Binada herhangi bir hasar yok toprak kaymasıyla bina sakinleri tedirgin oldu. Mecbur dışarıya çıktık. Binada mühürleme falan yok binada herhangi bir hasar da yok. Tedbir amaçlı dışarıya çıktılar." dedi.

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"GELDİK... BİNAMIZ KAYMIŞ!"

Bina sakini bir kadın ise, "Geldik binamız kaymış, 32 daire var bu binada herkes dışarıda kaldı. Adamlar yapmış biz görmedik nasıl yaptıkları araya duvar bile örmeden bina kayıyor işte. İnşaat çalışması sırada bir arkadaşın evine kadar girmişler. Hepimiz dışarıda kaldık." ifadesini kullandı. Zabıta ekipleri binanın etrafına şerit çekerek binaya girişleri engellemek için beklerken, bina sakinleri çıkacak kararı bekliyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece bina

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