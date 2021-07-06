Küçükçekmece'de korkunç kaza: Bacağı koptu

Kaza, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı İkitelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Sefaköy istikametine giden M.Ç.'nin kullandığı beton mikseri caddenin karşısına geçmeye çalışan Hülya A.'ya çarptı. Beton mikserinin altında kalarak, ağır yaralanan kadının bacağı koptu. Çevredekilerin seslendiği şoför, beton mikserini durdurdu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Feci kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de tonlarca ağırlığındaki beton mikserinin altında kalan kadını çıkardı. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından Küçükçekmece'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hülya A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Beton mikserinin sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak, Halkalı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri daha sonra olay yerinde inceleme yaptı. (DHA)



