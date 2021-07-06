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  4. Bursa'da kafa kafaya facia: 4 ölü, 3 ağır yaralı

Bursa'da kafa kafaya facia: 4 ölü, 3 ağır yaralı

06.07.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si sürücü 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Bursa'da kafa kafaya facia: 4 ölü, 3 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza İznik ilçesi ile Orhangazi ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan karayolunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik istikametine seyreden hafif ticari araç ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyreden bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç hurdaya dönerken ortalık savaş alanına döndü.

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4 KİŞİ HAYATINIKAYBETTİ, 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi gönderildi.Otomobil içerisinde sıkışan biri araç sürücüsü 2 yolcu ile kamyonet içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan 3 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılıp 112 ambulanslarıyla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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