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Kullanıcılar dikkat! Bu uygulamayı hemen silin

30.03.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Android akıllı cihazların resmi uygulama mağazası Google Play Store'da kötü amaçlı yazılım içeren bir uygulama tespit edildi. Bu uygulamanın yüklendiği akıllı telefon gibi cihazlardan hemen silinmesi gerekiyor.

Kullanıcılar dikkat! Bu uygulamayı hemen silin

Siber güvenlik uzmanları son zamanlarda önemli uyarılar yapıyor. Çünkü siber saldırganlar akıllı telefonlarımızı da tehdit ediyor. Örneğin, kötü amaçlı yazılım içeren bir uygulamanın yüklenmesi kötü sonuçlara davetiye çıkartabiliyor. Son olarak, siber güvenlik uzmanları kötü sonuçlar yaşamanıza neden olabilecek kötü amaçlı yazılım içeren bir uygulama keşfetti.

BU UYGULAMAYA DİKKAT! BİLGİLERİ ÇALIYOR

Siber güvenlik uzmanları, Google Play Store'da "Craftsart Cartoon Photo Tools" adlı zararlı bir Android uygulaması tespit etti. Siber güvenlik şirketi Pradeo'ya göre, kötü amaçlı Android uygulaması Facebook kimlik bilgilerini çalmak ve bir Rus sunucusuna bağlantı kurmak için sosyal mühendislik tekniklerini kullanıyor.

uygulama

FOTOĞRAF DÜZENLEME ARACI OLARAK GÖSTERİYOR ANCAK...

Kötü amaçlı yazılım kendini bir fotoğraf düzenleme uygulaması olarak gösteriyor ancak gerçekte ise Facebook kimlik bilgilerine erişmek için "Facestealer" olarak bilinen bir Android truva atını kullanıyor. Bu da ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. "Craftsart Cartoon Photo Tools" isimli kötü amaçlı uygulamanın çalışma şekli ise şöyle açıklanıyor:

  • Bir kullanıcı uygulamayı açtığında, bir Facebook giriş sayfası karşısına çıkıyor.
  • Daha sonra kullanıcı, Facebook kullanıcı adını ve şifresini giriyor.
  • Bunu yaptıklarında, Facebook kimlik bilgileri otomatik olarak kopyalanıyor ve bilgisayar korsanlarına iletiliyor.

100.000'den fazla kez indirilen Craftsart Cartoon Photo Tools uygulamasının, neyse ki Google Play Store'dan kaldırıldığı bildirildi. Ancak bu tehlikenin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Çünkü daha önce telefonunuza indirdiyseniz hala telefonunuzda yer alıyor olabilir. Uzmanlar ise uygulamayı cihazına indiren herkese uygulamayı hemen kaldırmasını tavsiye ediyor.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMDAN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER

Bir uygulamayı yüklemeden önce yorumlar bölümünü kontrol etmeniz, bilinmeyen geliştiricilerin uygulamalarını yüklemekten kaçınmanız ve az sayıda yoruma sahip uygulamaları titizlikle incelemeniz sizi kötü amaçlı yazılım barındıran uygulamalardan koruyabilir.

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