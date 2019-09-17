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Kulp Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı, kaymakam kayyum olarak atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 08:25 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı görevlendirildi.

Kulp Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı, kaymakam kayyum olarak atandı

7 şehidin olduğu saldırıda tutuklanan Kulp Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Diyarbakır’ın Kulp İlçe Belediyesi’ne İlçe Kaymakamı Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih TAŞ, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Terör Örgütü Propagandası Yapmak”, suçları kapsamında hakkında devam eden (5) ayrı soruşturma ve (1) Kovuşturma ile 12.09.2019 tarihinde Ağaçkorur Mahallesinde 7 Vatandaşımızın Şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma” suçlarını esas olarak başlattığı soruşturma sürecinde Kulp Sulh Ceza Hâkimliğinin 16.09.2019 tarihli kararı ile tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 16.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa GÖZLET Kulp Belediye Başkan Vekili olarak Valiliğimizce görevlendirilmiştir."

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