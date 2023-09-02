Kulüp dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisi ilk iki sezonuyla izleyicisinin beğenisini toplamayı başarmıştı. Üçüncü sezon hazırlıklarının tamamlandığı dizi seyircisiyle bir araya gelmek için gün sayıyor. Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Metin Akdülger ve Barış Arduç gibi isimlerin bulunduğu dizinin tanıtımı Netflix’in resmi Instagram hesabından “Ben Rânâ. Henüz tanışmadık ama ben dünyaya gelmeden önce, Kulüp İstanbul’da neler olmuş size hatırlatayım. #Kulüp yeni sezonuyla 15 Eylül’de sadece Netflix’te” notuyla paylaşıldı.

KULÜP DİZİSİNİN KONUSU

Dizide 1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda eski mahkum olan ve afla hapisten çıkan Mathilda, asi kızıyla tekrardan bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlamıştır. Matilda'nın kızı Raşel, annesi hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışmakta olan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalamıştır.

Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışmaktadır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katmış olan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir. Dizi, Türkiye'de yaşayan geniş kesimlere, tehlike altındaki bir dil olan Ladino'yu duyma imkanı da vermiştir.



