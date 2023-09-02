Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema TV
    4. Kulüp dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Kulüp dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    02.09.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İlk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan Netflix’in Kulüp dizinin 3. sezonunun tanıtım görüntüleri yayınlandı. Dizinin yeni sezonu için 15 Eylül 2023 tarihi verildi.

    Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisi ilk iki sezonuyla izleyicisinin beğenisini toplamayı başarmıştı. Üçüncü sezon hazırlıklarının tamamlandığı dizi seyircisiyle bir araya gelmek için gün sayıyor. Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Metin Akdülger ve Barış Arduç gibi isimlerin bulunduğu dizinin tanıtımı Netflix’in resmi Instagram hesabından “Ben Rânâ. Henüz tanışmadık ama ben dünyaya gelmeden önce, Kulüp İstanbul’da neler olmuş size hatırlatayım. #Kulüp yeni sezonuyla 15 Eylül’de sadece Netflix’te” notuyla paylaşıldı.

    KULÜP DİZİSİNİN KONUSU

    7

    Dizide 1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda eski mahkum olan ve afla hapisten çıkan Mathilda, asi kızıyla tekrardan bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlamıştır. Matilda'nın kızı Raşel, annesi hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışmakta olan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalamıştır.

    Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışmaktadır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katmış olan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir. Dizi, Türkiye'de yaşayan geniş kesimlere, tehlike altındaki bir dil olan Ladino'yu duyma imkanı da vermiştir.


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    “Çok sıkıcısınız” diye bağırarak sokak ortasında iç çamaşırını çıkarttı“Çok sıkıcısınız” diye bağırarak sokak ortasında iç çamaşırını çıkarttı
    Eleştiri oklarının hedefi oldu! “İç çamaşırı giymeye zahmet etmemiş”Eleştiri oklarının hedefi oldu! “İç çamaşırı giymeye zahmet etmemiş”
    Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral olduEve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu
    Anahtar Kelimeler:
    Gökçe Bahadır Kulüp dizisi

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

    Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

    Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

    Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

    Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

    Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

    Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.