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  4. Kumalığı kabul etmeyince öldürülmüştü! Emine Karakaş cinayetinde yeni gelişme

Kumalığı kabul etmeyince öldürülmüştü! Emine Karakaş cinayetinde yeni gelişme

15.07.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da 7 çocuk babası kuzeninin kumalık talebini reddedince uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve 138 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emine Karakaş’ın katil zanlısı kuzeni Mardin’in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kumalığı kabul etmeyince öldürülmüştü! Emine Karakaş cinayetinde yeni gelişme

Bismil ilçesinde 4 Şubat’ta ilçeye bağlı kırsal Selamet Mahallesi’nde evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş amcasının kızı Emine Karakaş’ı kuma almak istemişti. Emine, kumalık talebini reddedince Aslan Karakaş tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanmıştı. Yaşanan saldırının ardından Emine Karakaş, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, saldırgan ise kayıplara karışmıştı.

KATİL TESLİM OLDU

Saldırıya uğradıktan 138 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emine Karakaş, Bismil ilçesindeki kırsal Tepe Mahallesi’nde toprağa verilirken, firarda olan katil zanlısı Aslan Karakaş'ın Mardin’inin Kızıltepe ilçesinde bugün jandarmayı arayarak teslim olduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Diyarbakır
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