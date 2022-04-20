Kumar baskınında akılalmaz detay! Asit dökerek eritiyorlar: Bakın neyden yapılmışlar

İzmir’in Bornova ilçesinde bir vakıf binasına kumar baskını yapıldı. Onlarca kişinin suçüstü yakalandığı binada, kumar oynatılan malzemelerin köpükten yapıldığı ve baskın anında asit dökülerek eritilmek istendiği tespit edildi. Öte yandan Bakan Soylu da, özellikle ramazan ayında kumar oynatanlara gözdağı vererek, "Hadi bakalım, oynatın da göreyim" şeklinde konuşmuştu...

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan ve yan yana binalarda bulunan Ege Genel İş Sendikası, Biz Lokanta ve Seyyar Yemek Çalışan İşçileri Sendikası binası ile Yeni Nesile Eğitim ve Yardım Vakfı binalarında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

DUVARI KIRARAK GİRDİLER

Adrese giden ekipler, koçbaşı ile kapıları açmaya çalışsa da, kapıların baskın anında açılmaması için ağır malzemelerden yapılması sebebiyle kapının yanında bulunan duvarları kırarak içeri girdi. Üç ayrı binanın birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilirken, jandarma ekiplerini karşısında görenler üst katta bulunan toplantı odasına koşarak kumar oynamadıklarını göstermeye çalıştı.

ASİT DÖKÜP ERİTİYORLARMIŞ

Jandarma ekiplerinin baskın yaptığı adreste 185 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Öte yandan operasyonda ele geçirilen malzemelerin köpükten yapıldığı ve baskın esnasında internetten sipariş verilerek alınan asitle dökülerek yok edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Sözde sendika yöneticisinin ifadeleri doğrultusunda, sipariş verilen tombala malzemeleri, asit, içeride satılmak üzere alınan çok sayıda sigara ve 2 adet tabanca, bina dışında bulunan bir otomobilin içerisinde ele geçirildi. Operasyonda 185 kişiye 336 bin 515 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatmaya yer ve imkan sağlama suçundan 5 kişiye de adli işlem uygulanacağı bildirildi.

BAKAN SOYLU RAMAZAN’DA KUMAR OYNATANLARA GÖZDAĞI VERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde, Türkiye Belediyeler Birliği’nde düzenlenen Sivil Toplum İl Müdürleri ile Görüşme Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, "Adam spor kulübü kurmuş, kumar oynatıyor. Şimdi Ramazan ayı geliyor. Bu dönem için bazılarının kötü bir alışkanlığı var; tombala oynamak gibi. Hadi oynatın da göreyim. Şimdi buradan tekrar uyarıyorum, hadi bakalım oynatın da göreyim. ‘Kültür derneği’ deyip başka işleri ortaya koymaya çalışıyorlar” sözlerine yer vermişti. (İHA)



