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Küme eş anlamlısı nedir? Küme kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde yazılışları ve okunuşları farklı olsa da anlamları aynı olan kelimeler vardır. Bu kelimelere eş anlamlı ya da anlamdaş kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı vardır. Eş anlamlısı olan kelimelerden biri de küme kelimesidir. Kümenin eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde küme yerine kullanılabilir. Peki, küme kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Küme eş anlamlısı nedir? Küme kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Küme kelimesinin kökeni tam olarak belli değildir. Arapça ve Farsçada "yığın, öbek" anlamına gelen "kūme" kelimesinden alıntı olduğu düşünülür. Bunun yanı sıra Eski Türkçede "biriktirmek, yığmak" anlamına gelen "ükme/ükmek" fiilinden evrildiği düşünülür. Birbiriyle aynı cins ya da benzer şeylerin oluşturmuş olduğu bütün, takım ve öbek anlamlarını ifade eden küme kelimesinin eş anlamlıları da aynı anlamları ifade eder. Küme kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup
  • Tümsek biçimindeki yığın
  • Tomar
  • Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek
  • Durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan alt grup
  • Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri
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Küme kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kümenin eş anlamlısı kelimeler de küme yerine kullanılabilen kelimelerdir. Kümenin eş anlamlısı olan bu kelimeler cümle içinde birbirleri yerine geçebilir. Yazılışları ve okunuşları kümeden farklı olsa da anlamları birbirleri ile aynıdır. Herhangi biri küme yerine kullanıldığı zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Türk Dil Kurumuna göre çeşitli anlamlara sahip olan Küme kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Grup
  • Öbek
  • Yığın
  • Klasman
  • Loda
  • Tabur
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Kümenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde birçok kelimenin birden fazla eş anlamlısı bulunur. Bunlara anlamdaş da denir. Birbirleri yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimeler konuşma dilinde tekrara düşmeye engel olur. Küme kelimesinin eş anlamlısı yazılış ve okunuş bakımından kümeden farklı yazılsa da anlam olarak aynıdır. Küme eş anlamlısı kelimelerle ilgili örnek cümleleri şu şekilde kurabiliriz:

  • Öğretmen sınıftaki öğrencileri üç kişilik gruplara ayırdı.
  • Bahçeye her indiğinde annesi için bir çiçek öbeği götürüyordu.
  • Bahçedeki çocuklar birbirinden ayrı gruplar hâlinde duruyordu.
  • İneklere bir saman lodası gitmişti ama bağrışmalardan yetmediğini anlıyordum.
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