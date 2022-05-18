Kurabiyelerinizin lezzetine lezzet katacak etkili öneriler

Kurabiye çay ve kahvenin yanına en yakışan tatlardan. Çok çeşitli kurabiye tarifleri bulunuyor. Bazıları daha yayık kurabiyelerden hoşlanırken bazıları ise büyük anne kurabiyelerini tercih ediyor. Ancak evde yapılan kurabiyelerde istenilen tada ulaşmak zor olabiliyor. Eski pasta şefi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda kurabiyelerinizi çok daha lezzetli hale getirecek önerilerde bulundu. Dışarıdan hazır aldığınız kurabiye hamurlarını profesyonel bir lezzete dönüştürebilirsiniz

KURABİYENİN LEZZETİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÖNERİLER

Kurabiye hamurunu dökme demir tavada pişirerek veya bir kupada mikrodalgada pişirerek işleri değiştirin.

Fazladan çikolata, kıyılmış fındık, kaba tuz veya şekerleme eklemek kurabiyeleri daha da iyi hale getirebilir.

Hamuru tereyağlı bir tava tabanına tek bir tabaka halinde yayın ve pişirin. Tavada pişen kurabiyenizi güzelleştirmek için fırından çıkar çıkmaz üzerine vanilyalı dondurma koyun.

Canınız gerçekten fazladan çikolata çekiyorsa, en sevdiğiniz barı doğrayın ve kurabiye hamurunu yoğurun

Kurabiyeleriniz fırından çıkınca üzerlerine sıcakken iri tuz serpin. Bu kurabiyelerinizin tatlılığını ortaya çıkaracaktır.

Ekstra çikolata kesmesine benzer şekilde, en sevdiğiniz fındıklardan bir veya iki avuç doğramak ve bunları hamura yoğurmak zenginlik ve tuz katar.

Çikolata parçalı kurabiyelerimde ceviz tercih ederim ama antep fıstığı, kaju fıstığı ve badem de harika karışımlardır.

Kurabiyelerinizin pişmesine yakın her birinin üzerine birer marshmallow koyun ve tekrar fırına koyun. Marshmallowlar altın kahverengini aldığında yanmamaları için fırından çıkarın.



