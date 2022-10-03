HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuraklık krizi büyüyor! İspanya'nın Sevilla şehrinde suyun kullanımı kısıtlandı... Temel ihtiyaçlar dışında kullanmak yasak

Kuraklık krizi büyüyor! İspanya'nın Sevilla şehrinde suyun kullanımı kısıtlandı... Temel ihtiyaçlar dışında kullanmak yasak

03.10.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın çeşitli bölgelerinden kuraklık ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak İspanya'nın Sevilla şehrinde kuraklık alarmı verildi. Şehirde suyun kullanımına kısıtlama getirilerek temel ihtiyaçlar dışında kullanılması yasaklandı.

Kuraklık krizi büyüyor! İspanya'nın Sevilla şehrinde suyun kullanımı kısıtlandı... Temel ihtiyaçlar dışında kullanmak yasak

İspanya’nın Sevilla şehrinde kuraklık nedeniyle alarm verilerek, su kullanımına kısıtlama getirildi. Sevilla Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bölgede yaşanan kuraklık ve yağış eksikliğinin şehrin su rezervinde önemli düşüşe neden olduğu bildirilerek, şehirde kuraklık acil durumu ilan edildiği aktarıldı. Su tüketimine ilişkin kısıtlamaları içeren belediye kararnamesinde, suyun başta eğlence ve dekorasyon olmak üzere zorunlu olmayan her türlü tüketimine kısıtlama getirilirken, yasağa uymayanların cezalandırılacağı belirtildi.

aa

YASAKLAR ART ARDA GELDİ

Yayınlanan kararname ile Sevilla şehri sınırları içinde oto yıkamacılar haricinde hortum ile araç yıkanması, otomatik kapanma özelliği olmayan halka açık içme suyu çeşmelerinin kullanılması, şehir şebeke suyu kullanılarak bahçe ve yeşil alanların sulanması, sokakların yıkanması ve devridaim sistemi bulunmayan havuzların doldurulmasına yasak getirildi. Kararnamede, vatandaşlar alınan tedbirlere uyum göstermeye ve bilinçli su tüketmeye davet edilirken, aksi durumların görülmesi halinde yetkililere ihbar edilmesi istendi.

Sevilla Belediye Başkanı Antonio Munoz, geçtiğimiz günlerde şehirde yaşanan su sıkıntısı hakkında açıklamalarda bulunmuş ve gereksiz su tüketimine yasak getirileceğini belirtmişti. (İHA)

İngiltere resmen kuraklık ilan etti! Ülkenin en önemli su kaynaklarından Avon Nehri kurumak üzere...İngiltere resmen kuraklık ilan etti! Ülkenin en önemli su kaynaklarından Avon Nehri kurumak üzere...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllardaki soru yanıt buldu! İşte Putin'in sıradaki planıAkıllardaki soru yanıt buldu! İşte Putin'in sıradaki planı
Son Dakika: Altılı masa toplantısı sonrası 6 siyasi parti genel başkanından ortak açıklama: En kısa sürede...Son Dakika: Altılı masa toplantısı sonrası 6 siyasi parti genel başkanından ortak açıklama: En kısa sürede...
Feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar varFeci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
İspanya su sevilla yasak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!

Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler!

Pazarda dehşet! Mandalinaları beğenmedi, kurşun yağdırdı

Pazarda dehşet! Mandalinaları beğenmedi, kurşun yağdırdı

'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?

'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?

Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…

Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…

Dehşete düşüren olay! Hakim önce karısını öldürdü sonra intihar etti

Dehşete düşüren olay! Hakim önce karısını öldürdü sonra intihar etti

Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.