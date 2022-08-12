İngiltere resmen kuraklık ilan etti! Ülkenin en önemli su kaynaklarından Avon Nehri kurumak üzere...

Anadolu Ajansı (AA), ülkenin güneydoğu yamaçlarından başlayıp ve Gloucestershire, Wiltshire ve Somerset bölgelerinden geçen nehrin güzergahı üzerinde Clifton ve Bristol’da birçok noktada nehrin suyunun neredeyse kurumak üzere olduğunu görüntüledi.

Nehrin yatağı üzerindeki çamur izlerine dikkatle bakıldığında, nehrin eski debisinin çok büyük bir kısmını kaybettiği, yer yer nehir yatağının ortaya çıktığı gözlemlendi.

AA, hafta başında da başkent Londra’dan geçen ünlü Thames Nehri'nin Gloucestershire'daki kaynağının kuraklık kriziyle karşı karşıya olduğunu kayıtlara geçirmişti.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ RESMEN KURAKLIK İLAN ETTİ

İngiliz hükümeti ise ülkenin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmi olarak kuraklık ilan edildiğini duyurdu.

Ülkenin Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son 50 yılın en kurak yazının yaşanıyor olması nedeniyle İngiltere’nin yarısından fazlasının kuraklık statüsüne alınmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere’nin 14 bölgesinden sekizinde kuraklık yaşandığı belirtilirken bu bölgelerin Devon ve Cornwall, Solent ve Güney Downs, Kent ve Güney Londra, Herts and Kuzey Londra, Doğu Anglia, Thames, Lincolnshire, Northamptonshire, Batı Midlands olduğu bildirildi.

HORTUM YASAĞI GENİŞLİYOR

Su dağıtım şirketi Yorkshire Water, 26 Ağustos’tan itibaren "hortum yasağı" olarak bilinen suyun kısıtlı kullanımının uygulanmasına başlanacağını bildirdi.

İngiltere'nin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, 4 Ağustos'ta müşterilerini yağış eksikliği nedeniyle gelecek haftalarda Londra'da hortum yasağını (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulamak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.

İngiltere'de içme suyu sağlayan bir diğer tedarikçi South East Water da Kent ve Sussex'teki müşterileri için 12 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek "hortum" ve "sulama" yasağını açıklayan ikinci tedarikçi oldu. (AA)

