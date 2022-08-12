HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere resmen kuraklık ilan etti! Ülkenin en önemli su kaynaklarından Avon Nehri kurumak üzere...

İngiltere resmen kuraklık ilan etti! Ülkenin en önemli su kaynaklarından Avon Nehri kurumak üzere...

12.08.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere kuraklık krizi yaşıyor. İngiliz hükümeti ülkenin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmi olarak kuraklık ilan edildiğini açıkladı. İngiltere’de Aşağı Avon, Bristol Avon isimleriyle de bilinen, ülkenin önemli su kaynaklarından yaklaşık 120 kilometrelik Avon Nehri'nin de pek çok noktasında suyunun neredeyse tamamen kurumaya yüz tuttuğu görüldü.

İngiltere resmen kuraklık ilan etti! Ülkenin en önemli su kaynaklarından Avon Nehri kurumak üzere...

Anadolu Ajansı (AA), ülkenin güneydoğu yamaçlarından başlayıp ve Gloucestershire, Wiltshire ve Somerset bölgelerinden geçen nehrin güzergahı üzerinde Clifton ve Bristol’da birçok noktada nehrin suyunun neredeyse kurumak üzere olduğunu görüntüledi.

Nehrin yatağı üzerindeki çamur izlerine dikkatle bakıldığında, nehrin eski debisinin çok büyük bir kısmını kaybettiği, yer yer nehir yatağının ortaya çıktığı gözlemlendi.

AA, hafta başında da başkent Londra’dan geçen ünlü Thames Nehri'nin Gloucestershire'daki kaynağının kuraklık kriziyle karşı karşıya olduğunu kayıtlara geçirmişti.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ RESMEN KURAKLIK İLAN ETTİ

İngiliz hükümeti ise ülkenin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmi olarak kuraklık ilan edildiğini duyurdu.

Ülkenin Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son 50 yılın en kurak yazının yaşanıyor olması nedeniyle İngiltere’nin yarısından fazlasının kuraklık statüsüne alınmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere’nin 14 bölgesinden sekizinde kuraklık yaşandığı belirtilirken bu bölgelerin Devon ve Cornwall, Solent ve Güney Downs, Kent ve Güney Londra, Herts and Kuzey Londra, Doğu Anglia, Thames, Lincolnshire, Northamptonshire, Batı Midlands olduğu bildirildi.

rw

HORTUM YASAĞI GENİŞLİYOR

Su dağıtım şirketi Yorkshire Water, 26 Ağustos’tan itibaren "hortum yasağı" olarak bilinen suyun kısıtlı kullanımının uygulanmasına başlanacağını bildirdi.

İngiltere'nin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, 4 Ağustos'ta müşterilerini yağış eksikliği nedeniyle gelecek haftalarda Londra'da hortum yasağını (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulamak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.

İngiltere'de içme suyu sağlayan bir diğer tedarikçi South East Water da Kent ve Sussex'teki müşterileri için 12 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek "hortum" ve "sulama" yasağını açıklayan ikinci tedarikçi oldu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnsanları teğet geçti! Yolcu uçağının alçak inişi nefes kestiİnsanları teğet geçti! Yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti
Dev vurgunda yeni gelişme! Şirketin kurucusu ilk kez konuştuDev vurgunda yeni gelişme! Şirketin kurucusu ilk kez konuştu
Erdoğan'dan 'Hüseyin Gazi Mağarası' talimatıErdoğan'dan 'Hüseyin Gazi Mağarası' talimatı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere kuraklık bristol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Benzin fiyatlarına büyük zam

Benzin fiyatlarına büyük zam

Banka müdürünü rehin aldı, olay yerine saldırganın annesi geldi! Antalya'daki rehine krizi sona erdi

Banka müdürünü rehin aldı, olay yerine saldırganın annesi geldi! Antalya'daki rehine krizi sona erdi

Türk bayrağını ateşe verdiler! Açıklama geldi

Türk bayrağını ateşe verdiler! Açıklama geldi

Görüntüleri izleyen baba isyan etti: Bu toplum zararlısını bulun

Görüntüleri izleyen baba isyan etti: Bu toplum zararlısını bulun

Gece bekçisi itiraf edince korkunç cinayetler ortaya çıktı!

Gece bekçisi itiraf edince korkunç cinayetler ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırıyla gezdi

Alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırıyla gezdi

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.