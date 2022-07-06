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Kurban Bayramı'nda et nasıl saklanmalıdır? Kurban Bayramı'nda kurban eti nasıl tüketilmeli, kaç saat dinlendirilmelidir?

06.07.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar dana, koç, koyun ve keçi gibi kurbanlıklar için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Öte yandan kesim sonrası etin nasıl saklanacağı, kaç saat dinlendirilmesi ve nasıl tüketilmesi gerektiği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar şu an için kurban pazarlarını tek tek dolaşıyor. Bir yandan da pazarlıklar sürüyor. Peki Kurban Bayramı'nda et nasıl saklanmalıdır? Bayramda kurban eti nasıl tüketilmeli, kaç saat dinlendirilmeli?

Kurban Bayramı'nda et nasıl saklanmalıdır? Kurban Bayramı'nda kurban eti nasıl tüketilmeli, kaç saat dinlendirilmelidir?

Kurban bayramında kurbanlık kesimi kadar, etlerin saklanması ve tüketimi de oldukça önemlidir. Kurban pazarlarını gezen vatandaşlar şimdiden konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Kurban Bayramı'nda et nasıl saklanmalıdır? Bayramda kurban eti nasıl tüketilmeli? Ayrıntılar haberimizde...

KURBAN FİYATLARI

KURBAN BAYRAMI'NDA ET NASIL SAKLANMALIDIR?

Bayram kurban etlerinin saklanması ve tüketimi oldukça önemli ve gözardı edilmemesi gereken konulardandır.

Kurban etlerinin üçük parçalar halinde kesilidikten sonra buzdolabı poşetine ya da yağlı ağıda sarılarak -2 derecede buzluğa konulması veya -18 derecede derin dondurucuda saklanması gerekmektedir. Öte yandan vatandaşlar kurban eti dışarıda bırakılmamalıdır.

Kurban Bayramı’nda kesilen kurban etlerinin, dışarıda hiç dinlendirilmeden sıcak sıcak plastik poşetlere konularak paylaşılması da son derece sakıncalıdır Bu yapıldığüı takdirde plastikte bulunan zehirli kimyasallar, sıcağın etkisiyle kurban etine bulaşacaktır.

KURBAN FİYATLARI

Kurban etlerinin en az 2 saat bekletildikten sonra poşetlere yerleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kurban etleri plastik kaplarla kaldırılmamalıdır.

Kurbanlık fiyatları 2022

BAYRAMDA KURBAN ETİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Bilindiği üzere etler sindirimi zor olan besinlerdendir. Bu sebeple yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açmaktadır.

Bilhassa mide ve bağırsak hastalığı olan vatandaşlar kurban etini hemen tüketmekten kaçınmalıdır. Buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeleri sağlık açısından uygundur.

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