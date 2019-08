Kurban Bayramı’nın gözdesi ama bu hata tadını mahvediyor

Kavurma, Kurban Bayramı’nda en çok tercih edilen yemeklerin başında geliyor. Diyetisyen Merve Atasoy, Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezi kavurmanın daha sağlıklı bir şekilde hazırlanması için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

GÜNDE 120 GRAMDAN FAZLA TÜKETMEYİN

Kırmızı et, kaliteli protein içeren besinlerden biri olmasına rağmen yüksek oranda doymuş yağ ve kolesterol içerir. Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı döneminde kavurma tüketim miktarına da dikkat edilmelidir. Günde ortalama 100-120 gram et tüketiminin geçilmemesi, sağlık açısından önemlidir. Özellikle kalp-damar hastalığı olan kişiler daha dikkatli olup her gün kırmızı et tüketmemelidir.

FAZLA YAĞLI GIDALARDAN UZAK DURUN

Kavurmalar; klasik kavurma, saç kavurma, soğanlı kavurma gibi çeşitli şekillerde yapılarak ana öğün olarak tüketilebilir. Etin yanında tüketilen salata hazmı kolaylaştırır ve vitamin-minerallerin emilmesine yardımcı olur. Et tüketiminin yoğun olduğu günlerde kızartma, pilav, makarna, börek, baklava gibi fazla yağlı gıdalardan uzak durulmalıdır.