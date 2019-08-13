YEMEK

Kurban Bayramı’nın gözdesi ama bu hata tadını mahvediyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YE-İÇ-YAP HABERLERİ  | 13.08.2019 08:05 | Son Güncelleme

Bayramda kavurma pişirmeye hazırlananlara önerilerde bulunan Diyetisyen Merve Atasoy, “Sağlıklı bir bayram geçirmek için kavurma porsiyonlarında aşırıya kaçılmamalı, günde ortalama 100-120 gramdan fazla tüketmemeye özen gösterilmelidir. Kavurma için en ideal öğün öğlendir. Kavurma etini yanında bol yeşillikli salata ve 1-2 dilim tam tahıllı ekmek ile birlikte tüketmek daha faydalıdır” dedi.

Kurban Bayramı’nın gözdesi ama bu hata tadını mahvediyor

Kavurma, Kurban Bayramı’nda en çok tercih edilen yemeklerin başında geliyor. Diyetisyen Merve Atasoy, Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezi kavurmanın daha sağlıklı bir şekilde hazırlanması için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

GÜNDE 120 GRAMDAN FAZLA TÜKETMEYİN

Kırmızı et, kaliteli protein içeren besinlerden biri olmasına rağmen yüksek oranda doymuş yağ ve kolesterol içerir. Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı döneminde kavurma tüketim miktarına da dikkat edilmelidir. Günde ortalama 100-120 gram et tüketiminin geçilmemesi, sağlık açısından önemlidir. Özellikle kalp-damar hastalığı olan kişiler daha dikkatli olup her gün kırmızı et tüketmemelidir.

FAZLA YAĞLI GIDALARDAN UZAK DURUN

Kavurmalar; klasik kavurma, saç kavurma, soğanlı kavurma gibi çeşitli şekillerde yapılarak ana öğün olarak tüketilebilir. Etin yanında tüketilen salata hazmı kolaylaştırır ve vitamin-minerallerin emilmesine yardımcı olur. Et tüketiminin yoğun olduğu günlerde kızartma, pilav, makarna, börek, baklava gibi fazla yağlı gıdalardan uzak durulmalıdır.

KAHVALTIDA YEMEYİN

Kahvaltıda kavurma tüketimi hem enerji-protein açısından yoğun olması hem de sindirim problemi oluşturabilmesi sebebiyle önerilmemektedir. Kavurma tüketimi için en uygun olan öğün öğle yemeğidir. Kavurma yanında mutlaka bol yeşillikli salata ve 1-2 dilim tam tahıllı ekmek ile birlikte tüketilmelidir. Öğle yemeğinde kavurma yenildikten sonra akşam yemeğinde sebze ağırlıklı beslenmek, dengeyi sağlamanıza yardımcı olacaktır.

LEZZETLİ BİR KAVURMA NASIL HAZIRLANIR?

•Etler istenilen büyüklükte kuşbaşı doğranmalıdır.
•Tencereye alınan etler önce kendi yağıyla yüksek ateşte rengi dönene kadar pişirilmeli, suyunu salan etler daha sonra kısık ateşte pişirilmeye devam edilmelidir.
•Etler pişerken ekstra su ilave edilmeden kendi suyu ile pişirilmelidir.
•Ete kesinlikle ekstra yağ (tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı vb.) ilave edilmemelidir.
•Etlere eklenecek olan tuz ve baharatlar, pişme işlemi tamamlanınca koyulmalıdır.
•Mümkünse etler 24 saat dinlendirilip pişirilmelidir.

DANA KAVURMA TARİFİ (4 kişilik)

Malzemeler:
•500 gr kuşbaşı et
•1 orta boy soğan
•1 diş sarımsak
•1 büyük boy domates
•2 orta boy sivri biber
•Kimyon
•Kekik
•Pul biber
•Karabiber
•Tuz

Hazırlanışı:
Çelik bir tencere veya tavanın içerisine etlerin yağlı kısımları altta olacak şekilde alın, 5 dakika karıştırarak pişirmeye bırakın. Etler suyunu salana kadar ara ara karıştırarak kısık ateşte pişirmeye devam edin. Etler suyunu saldığında kapağını kapatın. Suyunu saldıktan sonra ortalama 15-20 dakika daha pişirin. Etlerin suyu kalmadığında soğanı ilave edin ve karıştırın. Soğanlar kavrulduktan sonra domates, biber ve sarımsağı da ekleyerek 5-10 dakika daha pişirin. En son isteğinize göre baharat ve tuzu ilave edip ocaktan alın. Afiyet olsun!

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