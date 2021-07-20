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Kurban kesim alanından kaçan boğa, trafiği birbirine kattı

20.07.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kurban kesim alanından kaçan boğa, bulvarda sürücülere zor anlar yaşattı. Kepez ilçesinde site içinde sıkıştırılan bir başka boğa ise sahipleri güçlükle yakaladı.

Kurban kesim alanından kaçan boğa, trafiği birbirine kattı

Her yıl Kurban Bayramı’nda kaçan büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar, sahiplerine zor anlar yaşatırken, ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Kepez ilçesinde kurban kesim yerinden kaçan bir boğa, yoğun trafiğin olduğu Gazi Bulvarı'na çıktı. Boğa, trafiği birbirine kattı.

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Altıntaş Mahallesi'nde kaçan ve bir site bahçesine sıkıştırılan boğa ise sahiplerine zor anlar yaşattı. O anlar site sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kentin farklı noktalarında sahiplerinin elinden kaçan küçükbaş kurbanlıklar da cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı antalya
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