Küresel ısınma tüm salgınlardan daha fazla öldürecek

Bununla birlikte küresel ısınma yoksul ülkelerde daha vurucu olacak ve ölü sayısı bu bölgede yüz bin kişi başına 200’ün üzerine çıkacak. Diğer taraftan, aşırı sıcaklıklara adaptasyonun ekonomik maliyeti varlıklı ülkeler de dahil olmak üzere tüm dünyada hissedilecek.

ABD Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (National Bureau of Economic Research) tarafından yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada, 2100 yılına gelindiğinde küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklanan ölümlerin tarihteki tüm salgın hastalıkları gölgede bırakacağı belirtildi.

Çalışmada artan sıcaklıkların, dünyanın daha yoksul ve sıcak bölgelerinde, giderek artan sayıda insanı öldüreceği özel bir yıkıma neden olacağı ifade edildi. Bununla birlikte, iklim krizinden kaynaklanan ekonomik kayıp ve uyumun maliyetinin, varlıklı ülkeler de dahil olmak üzere tüm dünyada hissedileceği vurgulandı.

TÜM SALGIN HASTALIKLARIN TOPLAMINDAN DAHA YÜKSEK

Bilim insanları gezegeni ısıtan gazları engellemek için çok az şey yapılan yüksek emisyonlu bir senaryoda, küresel ölüm oranlarının yüzyılın sonunda 100 bin kişi başına 73’e yükseleceğini hesapladı. Bu rakam, tüberküloz, HIV / AIDS, sıtma, dang, ebola ve yeni tip corona virüs de olmak üzere üzere tüm bulaşıcı hastalıklardan gelen mevcut ölümlerinden daha yüksek bir rakama tekabül ediyor.