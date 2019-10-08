Mynet Trend

Kurşun 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Engin Altan Düzyatan'ın dizisi Kurşun ne zaman başlıyor?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 08.10.2019 22:00 | Son Güncelleme

Kurşun dizisinin 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerde oynadığı Kurşun dizisi çarpıcı konusuyla dikkat çekiyor. Savcı Orhan ve gazeteci Leyla'nın kanunsuzluklara karşı mücadelesini anlatan Kurşun ekrana gelmek için gün sayıyor.

Proje tasarımını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX’un merak uyandıran yeni dizisi Kurşun'un 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

“Kurşun”, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.
640xauto (1)

“Kurşun” dönemin renkli kıyafetleri ve başrol oyuncularının yeni imajları ile çok konuşulacak.

640xauto

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.

640xauto (2)


Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Donald Trump’ı canlandıracak aktör belli olduDonald Trump’ı canlandıracak aktör belli oldu
Engelsiz Filmler Festivali İstanbul’daEngelsiz Filmler Festivali İstanbul’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Engin Altan Düzyatan burçin terzioğlu kurşun dizisi kurşun konusu kurşun yayın tarihi

En Çok Okunan Trend Haberler

Rol gerçek oldu! 80 yaşındaki Amerikalı ile evlendi!

Rol gerçek oldu! 80 yaşındaki Amerikalı ile evlendi!

Vapurdaki iğrenç olayla ilgili flaş gelişme

Vapurdaki iğrenç olayla ilgili flaş gelişme

Kuma yüzünden eşini ve kızını öldürdü! Kan donduran ifadeler

Kuma yüzünden eşini ve kızını öldürdü! Kan donduran ifadeler

Cüneyt Arkın'dan ABD'ye: Sen bizi ne sandın lan

Cüneyt Arkın'dan ABD'ye: Sen bizi ne sandın lan

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Donald Trump’ı canlandıracak aktör belli oldu

Donald Trump’ı canlandıracak aktör belli oldu

Engelsiz Filmler Festivali İstanbul’da

Engelsiz Filmler Festivali İstanbul’da

Jason Statham ve Guy Ritchie yeniden bir arada

Jason Statham ve Guy Ritchie yeniden bir arada

Vikings’in final sezonundan yeni fragman

Vikings’te yine ölüm var! İşte yeni fragman

Dünyanın en ölümcül çölünde yaşananlar ilk defa kayda alındı

Dünyanın en ölümcül çölünde yaşananlar ilk defa kayda alındı

Edward Norton, Dövüş Kulübü'nde Brad Pitt’e gerçekten yumruk atmış

Edward Norton çekimlerde Brad Pitt’e yumruk atmış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.