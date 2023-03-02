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Kürtaj olduğu iddiasıyla katletmişti! Hamile olmadığı ortaya çıktı

02.03.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ahmet Emre Irmak (25), kendisinden habersiz 'kürtaj' olduğunu ileri sürdüğü eşi Elif Irmak'ı (19) dışarı çıkarıp saçından sürükledikten sonra bıçaklayarak öldürdü. Yapılan otopside Elif Irmak'ın hamile olmadığı ve bebek aldırmadığı ortaya çıktı. Ahmet Emre Irmak hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, Ahmet Emre Irmak'ın savunmasına itibar edilmemesi ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği belirtildi.

Kürtaj olduğu iddiasıyla katletmişti! Hamile olmadığı ortaya çıktı

Kan donduran olay, 30 Kasım 2022 günü saat 03.00 sıralarında Pınarkent Mahallesi, 134 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil işçisi Ahmet Emre Irmak ile yaşı küçük olduğu için ailesinin izniyle 2021 yılının Kasım ayında evlendiği Elif Irmak arasında tartışma çıktı. Elif Irmak'ın kendisinden habersiz kürtajla bebek aldırdığını ileri süren Ahmet Emre Irmak, tartışma sırasında araya giren babası Hikmet Irmak'ı (52) bacağından bıçakla yaraladı. Irmak, ardından aynı mahallede yaşayan kayınpederinin yanına götürmek için evden çıkardığı eşi Elif'i yaklaşık 100 metre saçından tutarak sürükledi. Sokakta da tartışmayı sürdüren Ahmet Emre Irmak, elindeki bıçakla eşini göğsünden, karnından ve sırtından olmak üzere 4 kez bıçakladı.

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Ahmet Emre Irmak'ın olaya tanık olan annesi Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, sokakta kanlar içinde yatan Elif Irmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hikmet Irmak ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Elif Irmak'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, eşini öldürdükten sonra eve dönen Ahmet Emre Irmak'ı suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı. Irmak sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcılık, sanık Ahmet Emre Irmak hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Irmak'ın eşi Elif Irmak'ı hamileyken bebeğini kürtajla aldırmakla suçlayıp, öldürdüğünü kabul ettiği yer aldı. Yapılan otopside Elif Irmak'ın hamile olmadığı, yakın zamanda kürtaj yaptırmadığının anlaşıldığı belirtilirken, Ahmet Emre Irmak'ın eşinin kendisinden habersiz kürtaj yaptırdığı yönündeki savunmasına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. İddianamede, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği de belirtildi.

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Irmak hakkında 'kadına karşı kasten öldürme', 'üstsoya karşı silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'eşi kasten öldürmek' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

(DHA)

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