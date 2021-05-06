‘Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı?’ sorusu sosyal medyada yankı uyandırdı

Necati Şaşmaz yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, Kurtlar Vadisi Kaos’un ilk sinyalini vermişti. Böyle bir teklif olması durumunda evet diyebileceğini açıklayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu da Kurtlar Vadisi Kaos iddialarını güçlendirmiş oldu.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlar?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Kurtlar Vadisi Kaos’ta rol alacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Teklif geldiğini medyada öğrendiğini vurgulayan İmirzalıoğlu, ciddi bir teklif gelmesi hâlinde değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna da, “Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok fakat gelen bir teklif olursa neden olmasın” şeklinde cevap vererek, Kurtlar Vadisi için yeşil ışık yakmıştı.

Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları da merak edilir oldu. Yapımcıdan Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha evvel "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Necati Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle paylaşmıştı: