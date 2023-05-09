Kurtlar Vadisi’nde Cerrahapaşalılar'ın ablasıydı, yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren ve tekrarları ile gündemden düşmeyen Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri ve şimdi ne yaptıkları tüm dizi hayranları tarafından merak ediliyor.

Dizide Polat Alemdar’ın düşmanlarının akıl hocası, Cerrahpaşalılar'ın ablasına hayat veren Şıvga Gerez yıllar sonra ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'yle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncunun son hali ise gündem oldu.

Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Haldun Boysan, Tarık Ünlüoğlu, İstemi Betil, Zafer Ergin ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalılar'ın ablası' rolünü canlandıran Gerez, dizideki rolü hakkında açıklamalar yaptı.

ANNESİ DE OYUNCUYMUŞ

Habertürk'e konuşan Gerez; Oyunculuğa geçiş sürecinden bahsederek, "Oyunculuk aileden geldi aslında. Annem eski bir sinema sanatçısı olan Üftade Kimi. Annemin sayesinde önemli kişilikler ve oyuncuları tanıma fırsatım oldu. Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve Hüseyin Peyda'nın rol aldığı 'Mezarımı Taştan Oyun' filmiyle oyunculuk hayatına başlamış. Onun üzerimde etkisi oldu. 2001'de 'Dansöz' filmiyle oyunculuğa başladım. Ardından pek çok dizide rol aldım. Ağabeyimin dostu Osman Sınav ile tanışmamla 'Kurtlar Vadisi'ne dahil oldum" dedi.

Şıvga Gerez sözlerini şöyle sürdürdü: Canlandırdığım karakterin adı yoktu, 'Cerrahpaşalılar'ın Ablası' olarak tanındım. Sert ve inatçı bir kadın rolündeydim. Sanıyorum, annemin oyuncu olmasından kaynaklı olarak oyunculukta hiç zorlanmadım.

Kariyerine oryantal dans sanatçısı olarak başlayan Şıvga Gerez, En Mutlu Olduğum Yer (2010) , Kurtlar Vadisi (2003) ve Dansöz (2001) gibi yapımlarda rol aldı.

Cerrahpaşalıların ablası olarak tanımadan önce İbo Show'da oryantal olarak tanıdığımız Şıvga Gerez dört sene boyunca İbrahim Tatlıses ile çalışmış.

Şıvga Gerez şimdilerde 'Metafizik ve Parapsikoloji' dalında danışmanlık yapmaktadır.

