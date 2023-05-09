MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi’nde Cerrahapaşalılar'ın ablasıydı, yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Kurtlar Vadisi’nde Cerrahapaşalılar'ın ablasıydı, yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

09.05.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran ve hala çok konuşulan Kurtlar Vadisi'nin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Dizide Cerrahapaşalılar'ın ablası rolü ile büyük beğeni toplayan Şıvga Gerez yıllar sonra ortaya çıktı ve son hali ile çok konuşuldu.

Kurtlar Vadisi’nde Cerrahapaşalılar'ın ablasıydı, yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren ve tekrarları ile gündemden düşmeyen Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri ve şimdi ne yaptıkları tüm dizi hayranları tarafından merak ediliyor.

Dizide Polat Alemdar’ın düşmanlarının akıl hocası, Cerrahpaşalılar'ın ablasına hayat veren Şıvga Gerez yıllar sonra ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'yle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncunun son hali ise gündem oldu.

Cerrahapaşalıların ablası 3

Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Haldun Boysan, Tarık Ünlüoğlu, İstemi Betil, Zafer Ergin ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalılar'ın ablası' rolünü canlandıran Gerez, dizideki rolü hakkında açıklamalar yaptı.

Cerrahapaşalıların ablası

ANNESİ DE OYUNCUYMUŞ

Habertürk'e konuşan Gerez; Oyunculuğa geçiş sürecinden bahsederek, "Oyunculuk aileden geldi aslında. Annem eski bir sinema sanatçısı olan Üftade Kimi. Annemin sayesinde önemli kişilikler ve oyuncuları tanıma fırsatım oldu. Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve Hüseyin Peyda'nın rol aldığı 'Mezarımı Taştan Oyun' filmiyle oyunculuk hayatına başlamış. Onun üzerimde etkisi oldu. 2001'de 'Dansöz' filmiyle oyunculuğa başladım. Ardından pek çok dizide rol aldım. Ağabeyimin dostu Osman Sınav ile tanışmamla 'Kurtlar Vadisi'ne dahil oldum" dedi.

son hali

Şıvga Gerez sözlerini şöyle sürdürdü: Canlandırdığım karakterin adı yoktu, 'Cerrahpaşalılar'ın Ablası' olarak tanındım. Sert ve inatçı bir kadın rolündeydim. Sanıyorum, annemin oyuncu olmasından kaynaklı olarak oyunculukta hiç zorlanmadım.

son hali 2

Kariyerine oryantal dans sanatçısı olarak başlayan Şıvga Gerez, En Mutlu Olduğum Yer (2010) , Kurtlar Vadisi (2003) ve Dansöz (2001) gibi yapımlarda rol aldı.

Şıvga Gerez ibo show

Cerrahpaşalıların ablası olarak tanımadan önce İbo Show'da oryantal olarak tanıdığımız Şıvga Gerez dört sene boyunca İbrahim Tatlıses ile çalışmış.

son hali 3

Şıvga Gerez şimdilerde 'Metafizik ve Parapsikoloji' dalında danışmanlık yapmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."
"Büyük İstanbul Mitingi" sonrası paylaştı! "Reis...""Büyük İstanbul Mitingi" sonrası paylaştı! "Reis..."
Müstehcen kıyafetleri olay oldu! Sütyeni sadece göğüs ucuna yettiMüstehcen kıyafetleri olay oldu! Sütyeni sadece göğüs ucuna yetti
Anahtar Kelimeler:
Şıvga Gerez kurtlar vadisi Oyuncu ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında

İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt

Bakan Soylu: Kafamızı karıştıran sadece bir kişi var

Bakan Soylu: Kafamızı karıştıran sadece bir kişi var

Galatasaray kazandı, puan tablosu şekillendi!

Galatasaray kazandı, puan tablosu şekillendi!

AK Parti'den The Economist'in kapağına sert tepki

AK Parti'den The Economist'in kapağına sert tepki

İlginizi Çekebilir

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.