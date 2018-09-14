Kurtlar Vadisi neden çekilemiyor?

“Kurtlar Vadisi Vatan” isimli film önceki gün TRT 1 ekranındaydı. Yaz başında dizinin de yeni sezonda aynı ekranda olacağı konuşuluyordu. O iş olmadı...

Neyse. Film, bağının kuvvetli olduğu toplam izleyici grubunda düşük sayılabilecek bir reytingle yedinci olabildi. Bu, muhtemel TRT ekranında yayınlansaydı bana göre yeni sezon bölümlerinin de ulaşabileceği çıtaydı...

Peki, “Kurtlar Vadisi” neden başka bir kanalla anlaşamadı? Kimse işin bu tarafını konuşmuyor ama dizi çok pahalı bütçelerle çekilebiliyordu ve istenen ücreti reklam geliriyle kurtarabilmek mümkün değildi. Aslında bu kült dizi yarattığı süksenin kurbanı oldu...

Yeniden çekilemiyor oluşuna mı üzülsek yoksa dik duruşuyla mı mutlu olsak; bilemedim vallahi!



