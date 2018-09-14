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Kurtlar Vadisi neden çekilemiyor?

KURTLAR VADİSİ PUSU HABERLERİ  | 14.09.2018 14:58 | Son Güncelleme

Yayınandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği yılan hikayesine döndü. Posta yazarı Mesut Yar, son durumu köşesinde yazdı.

Kurtlar Vadisi neden çekilemiyor?

“Kurtlar Vadisi Vatan” isimli film önceki gün TRT 1 ekranındaydı. Yaz başında dizinin de yeni sezonda aynı ekranda olacağı konuşuluyordu. O iş olmadı...

Neyse. Film, bağının kuvvetli olduğu toplam izleyici grubunda düşük sayılabilecek bir reytingle yedinci olabildi. Bu, muhtemel TRT ekranında yayınlansaydı bana göre yeni sezon bölümlerinin de ulaşabileceği çıtaydı...

Peki, “Kurtlar Vadisi” neden başka bir kanalla anlaşamadı? Kimse işin bu tarafını konuşmuyor ama dizi çok pahalı bütçelerle çekilebiliyordu ve istenen ücreti reklam geliriyle kurtarabilmek mümkün değildi. Aslında bu kült dizi yarattığı süksenin kurbanı oldu...

Yeniden çekilemiyor oluşuna mı üzülsek yoksa dik duruşuyla mı mutlu olsak; bilemedim vallahi!


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
millet yemiyor olmasın yeter ya dizi de öldürülmedik dizide oynamadık kişi kalmadı
bende ölecek öldürülecek adam bulunamıyor sanmıştım okadar çok adam öldü öldürüldü ki iyi bari haber vermeniz iyi oldu gerçekten :)))
efsaneler ölmez şekil değiştirir
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