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Kurtlar Vadisi'nin Erhan'ı şimdi ne yapıyor? Yeni işi şaşırttı!

30.09.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erhan Ufak; Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde ve Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinde rol almıştı. Bir zamanlara damga vuran Kurtlar Vadisi projesinde rol aldıktan sonra Erhan, başka hiçbir oyunculuk projesinde yer almadı. Ufak'ın yeni imajı ve mesleği şaşırttı. İşte detaylar...

Kurtlar Vadisi'nin Erhan'ı şimdi ne yapıyor? Yeni işi şaşırttı!

Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi dizisinde "Erhan Ufuk" rolü ile boy göstermişti. Söz konusu dizide Seyfo Dayı'nın yeğeni olan Ufak, Polat Alemdar, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi başarılı oyuncularla birlikte çalışmıştı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ufak'ın yeni imajı görenleri şaşırttı. İşte Ufak'ın yeni mesleği...

Kurtlar Vadisi'nin Erhan'ı şimdi ne yapıyor? Yeni işi şaşırttı!

ERHAN UFAK NE İŞ YAPIYOR?

Bir zamanlara damga vuran dizi Kurlar Vadisi'nde "Erhan Ufuk" rolüne hayat veren Ehan Ufak, Instagram'da "erhanufakofficial" kullanıcı adı ile 180 bin takipçisi için paylaşım yapıyor. Ufak, şu sıralar serbest meslek yapıyor. Ufak'ın yeni imajı görenleri şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nin Erhan'ı şimdi ne yapıyor? Yeni işi şaşırttı!

KURTLAR VADİSİ ERHAN KİMDİR?

Güllü Erhan, köyünden annesinin isteği ile İstanbul'daki dayısı Seyfo'nun yanına gelir. Seyfo, Erhan'ın köyüne dönmesini ister ancak Erhan gitmeme konusunda ısrarcıdır. Erhan görevinde başarılı olduğu için Polat Alemdar'ın ekibine dahil edilir. Ekipte ilk olarak Abdülhey Çoban karakteri ile dostluk kurar.

Polat Alemdar'ın ekibinden biri olan Erhan zamanla söz sahibi olmaya başlar. Süleyman Çakır'ın öldürülmesinden sonra Polat Alemdar, Testere Necmi'nin konseyde Çakır'ın Rus konseyine çalıştığını söylemesi üzerine Kirkor Terzioğlu'nu kaçırmak istemiştir. Bu operasyonda önemli rol oynayan kişi Güllü Erhan olur. Ardından Tilki Andrei, Polat Alemdar hakkında bilgi edinmek için Nina'yı Erhan'ın önüne sürer. Erhan Nina'ya aşıktır. Nina da görevin parçası olarak Erhan ile yakınlaşır. Erhan, Nina'yı ekiple tanıştırır. Nina, Polat Alemdar'a suikast düzenlemeye çalıştığında Erhan tarafından yakalanır ve hücreye hapsedilir. Ardından Nina, hapsedildiği hücreden kaçar. Tilki Andrei'yi öldürmeye çalışan Nina, Andrei tarafından öldürülür. Andrei rus kızlarını kullanarak Polat'ın adamlarını kaçırır ve Sadık, Adnan ve Erdoğan'ı öldürür. Polat, Memati ve Abdülhey ile birlikte mafya ve diğer suçlardan dolayı yargılanır, beraat eder.

Kurtlar Vadisi'nin Erhan'ı şimdi ne yapıyor? Yeni işi şaşırttı!

ERHAN UFAK KİMDİR?

5 Mayıs 1978, Elazığ doğumlu Erhan Ufak 43 yaşındadır. 2006' yayınlanan Kurtlar Vadisi Irak ve 2017'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinde "Erhan Ufuk" rolünü oynadı. Aynı zamanda 2003–2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi, 2007'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Terör ve 2007–2016 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol aldı. 2015'te Süreyya Kul ile evlenen Erhan Ufak 2016'da Mehmet Can'ı, 2018'de Miray'ı kucağına aldı.


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Erhan Ufak
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