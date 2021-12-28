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Kurtlar Vadisi’nin ‘Güllü Erhan’ı şaşırttı! Son hâli inanılmaz… ‘Yaşlanmışsın be Güllü abim'

28.12.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi’nde ‘’Güllü Erhan’’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erhan Ufak’ın son hâli inanılmaz…

Kurtlar Vadisi’nin ‘Güllü Erhan’ı şaşırttı! Son hâli inanılmaz… ‘Yaşlanmışsın be Güllü abim'

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisiyle adını duyuran ve yıllarca aynı dizi ile ekranlarda boy göstererek, geniş bir hayran kitlesi edinen Güllü Erhan yani Erhan Ufak, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Yıllar geçmesine rağmen aynı kalan Erhan Ufak, şimdilerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kendisini hatırlatıyor. Son paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi. Bazı takipçileri, ‘’Yaşlanmışsın be güllü abim’’ derken, birçoğu da yılların ünlü oyuncudan hiçbir şey götürmediği yorumunda bulundu.

İşte Erhan Ufak’ın o fotoğrafı…

Kurtlar Vadisi’nin ‘Güllü Erhan’ı şaşırttı! Son hâli inanılmaz… ‘Yaşlanmışsın be Güllü abim'

ERHAN UFAK KİMDİR?

5 Mayıs 1978, Elazığ doğumlu Erhan Ufak 43 yaşındadır. 2006' yayınlanan Kurtlar Vadisi Irak ve 2017'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinde "Erhan Ufuk" rolünü oynadı. Aynı zamanda 2003–2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi, 2007'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Terör ve 2007–2016 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol aldı.

2015'te Süreyya Kul ile evlenen Erhan Ufak 2016'da Mehmet Can'ı, 2018'de Miray'ı kucağına aldı.

Kurtlar Vadisi’nin ‘Güllü Erhan’ı şaşırttı! Son hâli inanılmaz… ‘Yaşlanmışsın be Güllü abim'

Kurtlar Vadisi’nin ‘Güllü Erhan’ı şaşırttı! Son hâli inanılmaz… ‘Yaşlanmışsın be Güllü abim'

Kurtlar Vadisi’nin ‘Güllü Erhan’ı şaşırttı! Son hâli inanılmaz… ‘Yaşlanmışsın be Güllü abim'

Kurtlar Vadisi’nin ‘Güllü Erhan’ı şaşırttı! Son hâli inanılmaz… ‘Yaşlanmışsın be Güllü abim'

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Anahtar Kelimeler:
Erhan Ufak
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