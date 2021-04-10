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  4. Kurtlar Vadisi'nin Hakime Birsen'i Aylin Mirva Sağlam eridi! 50 kilo verdi

Kurtlar Vadisi'nin Hakime Birsen'i Aylin Mirva Sağlam eridi! 50 kilo verdi

10.04.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Kurtlar Vadisi’nde Hakime Birsen rolüne hayat veren Aylin Mirva Sağlam son görüntüsüyle olay oldu. Pilates ve diyetle zayıflayan güzel oyuncunun son haline beğeni yağdı.

Kurtlar Vadisi'nin Hakime Birsen'i Aylin Mirva Sağlam eridi! 50 kilo verdi

‘Kurtlar Vadisi’ dizisindeki Hakime Birsen rolüyle tanınan oyuncu Aylin Mirva Sağlam sosyal medyada gündem oldu.

3 yılda 50 kilodan fazla veren oyuncu Aylin Mirva Sağlam son görüntüsüyle de dikkat çekti.

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Sağlık sorunları yaşadığı için diyete başlayan güzel oyuncu aynı zamanda spor da yaparak şu anki görüntüsüne kavuştu. Bu süreçte en çok desteği Çiğdem Batur'dan gördüğünü söyleyen ünlü isim "O her zaman motive etti beni" dedi.

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130 kilo olduktan sonra diyet ve sporla zayıflayan Sağlam'ın son haline beğeni yağdı.

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