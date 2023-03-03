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Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı güzelliğiyle büyüledi! “Hayranım kaşına gözüne”

03.03.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz karakterlerinden biri olan Laz Ziya'ya usta oyuncu İstemi Betil hayat veriyordu. Replikleri ile hafızalara kazınan İstemi Betil’in kendisi gibi oyuncu olan kızının güzelliğini görenler çok şaşırdı.

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı güzelliğiyle büyüledi! “Hayranım kaşına gözüne”

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi’nin oyuncuları arasında yer alan İstemi Betil Laz Ziya karakterine hayat veriyordu. Nesrin ve Meral’in babası, Çakır’ın da kayınpederi olan Laz Ziya, Kurtlar Konseyi’nin önemli isimlerinden biriydi. İstemi Betil’in kızının da kendisi gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı. İrem Betil adeta görenleri mest etti.

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2003 yılında ekrana gelen Kurtlar Vadisi dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen İstemi Betil, 2011 yılında hayatını kaybetti.

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Usta oyuncunun kızı olan İrem Betil sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Babasının mesleğini devam ettiren İrem Betil, çeşitli reklam ve dizilerde rol almış.

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Güzel isim bir dönem tesettüre girmişti. İrem Betil, Kurtlar Vadisi başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ve yapımcısı Raci Şaşmaz’a kırgın olduğunu şu sözlerle dile getirmişti:

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Tabii ki bir kırgınlığım söz konusu… Tüm sanat camiası ve hayranları hep yanımızdaydı. Necati ve Raci Bey'e bir kırgınlığım var. Çünkü cenazeye katılmadılar.

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