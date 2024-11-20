Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı 'Yenidoğan çetesi' davasında repliğinin söylenmesi sonrası paylaştı! "Bana bakın soysuzlar..."

Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıktı. Savunmalar sırasında canilerin kan donduran yanıtları sosyal medyada gündem oldu.

Yoğun bakım hemşiresi olan tutuklu sanık Deniz Korkmaz savunmasında “Hakkımdaki suçlamaların hiçbiri somut delile dayanmamaktadır. Ayrıca işin komik tarafı da şudur ki, bu davanın başında CİMER şikayetini ben yaptım. Şu an davanın tutuklusu da benim” dedi.

Mahkeme başkanı sanığın telefon dinleme kayıtlarında başka bir sanığa söylediği, “Devleti soymak milleti soymaktan şereflidir” sözünü sordu. Sanık ise, “Kurtlar vadisinde bir replik vardı. Onu kullandım” dedi.

KURTLAR VADİSİ PALA'NIN SON HALİ

O sözler Kurtlar Vadisi'nde 'Pala' karakterini canlandıran Yüksel Arıcı tarafından söyleniyordu. Gözlerden uzak olan Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Arıcı bu gündem sonrası videolu açıklama yaptı.

Yüksel Arıcı açıklamasında "Bana bakın soysuzlar, masum insanları ağınıza düşürüp para için çocuklara kıydınız sonra da benim repliğimle mahkemede savunma yaptınız. Siz ne aşağılık mahluklarsınız! Umarım gün yüzü görmez inim inim inlersiniz" diyerek isyan etti.