Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un paylaşımı şaşırttı: "Ne mutlu bekarım diyene"

Bir döneme damga vuran ve toplamda sezon süren Kurtlar Vadisi dizisinde Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur bugün Instagram hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ÜNLÜ OYUNCU ÇİĞDEM BATUR'DAN 'BEKARLIK' GÜZELLEMESİ

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında paylaştığı story ile bekarlığa güzelleme yaparak tüm bekarların Şubat 9 Dünya Bekarlar Günü'nü kutladı.

Çiğdem Batur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çift kişilik yatakta tek başına uyuyan,

Canı isterse yemek yapan,

İstemezse ütü yapmayan,

Eve isterse dönen,

İstemezse dönmeyen.

Kimseye hesap vermeyen,

Hiç kimseye minneti olmayan,

Kendi ayakları üzerinde dimdik duran.

Yaşadığı evin tek hakimi,

Uzaktan kumandanın tek sahibi,

Ben dahil tüm bekarların Şubat 9 Dünya Bekarlar Günü kutlu olsun...

Ne mutlu bekarım diyebilene"

ÇİĞDEM BATUR'UN PAYLAŞIMINDA YER VERDİĞİ İFADELER TAKİPÇİLERİNİ GÜLÜMSETTİ

Son dönemde sosyal medya hesabını aktif kullandığı gözlemlenen ünlü oyuncunun yaptığı son paylaşım takipçilerini gülümsetti.



