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Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur yargı dağıttı! Eda Taşpınar'a 'cami' tepkisi "Haysiyetsiz!"

03.01.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Taşpınar, camide çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı yer yerinden oynadı. Uygunsuz kıyafetle girdiği camide ayakkabıyla seccadelere basan ve ters çevirdiği sehpanın üzerine oturan Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı. Ünlü isimlerden de konuya dair yorumlar gelmeye başladı. Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur çok sert çıkıştı. 'Haysiyetsiz, zavallı' sözleri gündeme bomba gibi düştü....

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur yargı dağıttı! Eda Taşpınar'a 'cami' tepkisi "Haysiyetsiz!"

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'dan Eda Taşpınar'ın cami fotoğrafına öyle bir yorum geldi ki yer yerinden oynadı. Çiğdem Batur tepkisini ''haysiyetsiz, zavallı'' sözleriyle gösterdi. Eda Taşpınar, camide objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Taşpınar'ın bu paylaşımı, kısa zaman içerisinde büyük tepki topladı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

ÇİĞDEM BATUR'DAN EDA TAŞPINAR'A 'CAMİ' TEPKİSİ

Eda Taşpınar, yeni yıla girişini camide çektirdiği bir fotoğraf karesiyle kutlamıştı. Ancak uygunsuz kıyafetle girdiği camide ayakkabıyla seccade vasifesi gören halılara basan ve ters çevirdiği sehpanın üzerine oturan Taşpınar'a sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Taşpınar kısa sürede fotoğrafı kaldırdı ancak hakkında soruşturma başlatıldı.

Ünlü isimlerden de Eda Taşpınar'a tepki gecikmedi. Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur sosyal medyada yargı dağıttı ve Taşpınar'a ''haysiyetsiz, zavallı'' sözleriyle çıkıştı. İşte Çiğdem Batur'un o paylaşımı;

Çiğdem Batur

''Edepsizliğin sınırlarını bilemeyecek kadar edepsizleşmek böyle bir şey. Sosyal medya popülaterite kaygısı beraberinde böyle haysiyetsiz davranışları da getiriyor. Zavallı''

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