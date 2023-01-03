Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur yargı dağıttı! Eda Taşpınar'a 'cami' tepkisi "Haysiyetsiz!"

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'dan Eda Taşpınar'ın cami fotoğrafına öyle bir yorum geldi ki yer yerinden oynadı. Çiğdem Batur tepkisini ''haysiyetsiz, zavallı'' sözleriyle gösterdi. Eda Taşpınar, camide objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Taşpınar'ın bu paylaşımı, kısa zaman içerisinde büyük tepki topladı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

ÇİĞDEM BATUR'DAN EDA TAŞPINAR'A 'CAMİ' TEPKİSİ

Eda Taşpınar, yeni yıla girişini camide çektirdiği bir fotoğraf karesiyle kutlamıştı. Ancak uygunsuz kıyafetle girdiği camide ayakkabıyla seccade vasifesi gören halılara basan ve ters çevirdiği sehpanın üzerine oturan Taşpınar'a sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Taşpınar kısa sürede fotoğrafı kaldırdı ancak hakkında soruşturma başlatıldı.

Ünlü isimlerden de Eda Taşpınar'a tepki gecikmedi. Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur sosyal medyada yargı dağıttı ve Taşpınar'a ''haysiyetsiz, zavallı'' sözleriyle çıkıştı. İşte Çiğdem Batur'un o paylaşımı;

''Edepsizliğin sınırlarını bilemeyecek kadar edepsizleşmek böyle bir şey. Sosyal medya popülaterite kaygısı beraberinde böyle haysiyetsiz davranışları da getiriyor. Zavallı''

