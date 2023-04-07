MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi'nin Testere Necmi’sinin eşi bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

Kurtlar Vadisi'nin Testere Necmi’sinin eşi bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

07.04.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaz diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi yayınlandığı döneme damga vuran yapımlardan biri. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizide Testere Necmi karakterine Tarık Ünlüoğlu hayat veriyordu. Kurtlar Vadisi’ndeki replikleri ile hafızalara kazınan Ünlüoğlu’nun eşi de çok ünlü çıktı.

Kurtlar Vadisi'nin Testere Necmi’sinin eşi bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde Tarık Ünlüoğlu Kurtlar Konseyi üyelerinden biri olan Testere Necmi’ye hayat veriyordu. Dizinin unutulmaz isimlerinden biri olan Ünlüoğlu’nun eşini görenler çok şaşırdı.

testere-necmi-eşi

Tarık Ünlüoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Gülenay Kalkan ile evliydi. 2019 yılında akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ünlüoğlu’nun eşi adeta kahrolmuştu.

gg

63 yaşında olan ünlü oyuncu şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alıyor.

g1

Tiyatro, dizi ve filmlerde yer alan Gülenay Kalkan'ın rol aldığı yapımlar arasında Mazi Kalbimde Yaradır, Anne, Kocan Kadar Konuş, Yasak Elma, Sümela'nın Şifresi de bulunuyor.

vadi

gülenay-kalkan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tesettüre girmediğini söylemişti! Başörtülü tarzı eleştirilince kızdıTesettüre girmediğini söylemişti! Başörtülü tarzı eleştirilince kızdı
Dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”Dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”
Büyük hata dikkatlerden kaçmadı! Arada sadece... Büyük hata dikkatlerden kaçmadı! Arada sadece...
Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

Sergen Yalçın gelir gelmez yılın transfer bombasını patlatıyor!

Sergen Yalçın gelir gelmez yılın transfer bombasını patlatıyor!

'Cüretkarımdır' demişti! Transparan giyip...

'Cüretkarımdır' demişti! Transparan giyip...

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Bakan Nebati: ‘Fiyatlar düşüyor’

Bakan Nebati: ‘Fiyatlar düşüyor’

Kiracısı kirayı ödemeden kaçıp gitti: 'Eve girmeye korkuyoruz'

Kiracısı kirayı ödemeden kaçıp gitti: 'Eve girmeye korkuyoruz'

İlginizi Çekebilir

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.