Kurtlar Vadisi'nin Testere Necmi’sinin eşi bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde Tarık Ünlüoğlu Kurtlar Konseyi üyelerinden biri olan Testere Necmi’ye hayat veriyordu. Dizinin unutulmaz isimlerinden biri olan Ünlüoğlu’nun eşini görenler çok şaşırdı.

Tarık Ünlüoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Gülenay Kalkan ile evliydi. 2019 yılında akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ünlüoğlu’nun eşi adeta kahrolmuştu.

63 yaşında olan ünlü oyuncu şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alıyor.

Tiyatro, dizi ve filmlerde yer alan Gülenay Kalkan'ın rol aldığı yapımlar arasında Mazi Kalbimde Yaradır, Anne, Kocan Kadar Konuş, Yasak Elma, Sümela'nın Şifresi de bulunuyor.





